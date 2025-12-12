好心男網友代操虛擬貨幣？警揭騙局攔阻卅七萬

警方獲報到場得知徐女取款是為讓男網友「代操」虛擬貨幣當即指出詐騙陷阱。(讀者提供)

記者王勗／台南報導

卅多歲的徐姓女子前於網路認是男網友，雙方交換Line商討投資事宜，對方聲稱可幫徐女帶操虛擬貨幣，投入一萬美金投資報酬率超過一成。十一日下午徐女前往銀行欲提領一萬兩千元美金，行員察覺有異，隨即通報轄區警二分局海安所，及時揭穿假投資陷阱。

海安所長顏呈叡、警員黃順發十一日下午一時許接獲轄區銀行通報，稱一名女子預提領鉅額美金一萬兩千元、合台幣達卅七萬餘，疑是遭詐。警方獲報立即前往現場協助。在警方與行員共同詢問下，徐女才坦言錢要交給網友協助投資虛擬貨幣。

近來比特幣等虛擬貨幣價格跌幅趨緩，也吸引許多投資客關注，準備伺機進場，而詐團也看準這波投資熱潮，以金融現狀乘勢設下陷阱，繼而洗腦誘騙被害人。據了解，男網友向徐女聲稱現在入場一定穩賺，且有望獲得一成至二成的高額利潤，且還慎重其事讓徐女先下載正規第三方虛擬交易平台帳戶。

徐女誤以為透過合法平台交易就不會有風險，，一時也未懷疑男網友意圖，前已將帳戶金鑰交予對方，以利後續操作。警方當即指出，徐女將帳戶交予他人代操後，一但交付款項，歹徒便能透過帳戶交易神不知鬼不覺騙走其投資款，徐女才驚覺險些落入歹徒陷阱，當即取消取款意圖，成功保住卅七萬餘積蓄。

警二分局提醒，任何聲稱能協助「代操」虛擬貨幣、保證高利潤的投資，都極有可能是詐騙陷阱。進行投資時，務必透過金管會核准的合法管道，如有疑慮應冷靜查證或向警方諮詢，保障自身財產安全。