好心疼！謝幸恩遭告背信 黃國昌稱兼職不對仍護航：有必要追殺成這樣嗎
台灣民眾黨主席黃國昌被爆出組建「政治狗仔」，前《中央社》記者謝幸恩涉入其中，還被爆出因為化名寫稿給其他媒體，遭《中央社》記過、提告背信。黃國昌今（15日）受訪直呼謝幸恩讓他「心疼得不得了」，說自己聽了《中央社》提告的理由「聽到快爆炸」，聲稱雖然兼職不對，但有必要這樣追殺嗎。
謝幸恩為何被提告？ 堅稱自己沒逾越法律界線
謝幸恩被踢爆在《中央社》任職期間為黃國昌擔任狗仔記者，並化名「蕭依依」撰寫新聞，將稿子提供給其他媒體。謝幸恩遭《中央社》記2大過處分，隨後她主動發聲明請辭，但也遭《中央社》提告背信及侵害名譽，上週北檢首度以被告身分將她約談到案，而謝仍堅稱自己「沒有逾越法律界線」。
黃國昌今接受黃光芹的網路節目專訪，談到政治狗仔事件引發風波，他直言自己最心疼的人就是謝幸恩。黃國昌批檢調衝著他來，卻搞到謝幸恩被《中央社》開除還被告背信。他說《中央社》為什麼要告謝幸恩背信，「是她做了什麼骯髒的事嗎？不是」，而是因為她在《中央社》任職期間用化名在其他平台發表獨家報導，而未發表於《中央社》。
《中央社》告謝幸恩背信 黃國昌護航稱不是做爛事
黃國昌氣憤直呼他聽了這個理由「整個快要爆炸了！」直說難道《中央社》可以讓她寫揭弊的獨家報導嗎，「我寫了你《中央社》敢登嗎？」嗆《中央社》話不說清楚，好像謝幸恩做了什麼爛事一樣。
但他自己也說，「去外面兼職是她不對」，只是質疑有必要追殺她成這樣嗎？黃國昌也不忘再批民進黨，稱柯文哲有告誡他「不要低估民進黨無恥的程度」。
