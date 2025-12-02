好心背巨債／信任大哥「借5萬」男星交出提款卡 驚見130萬全飛了

演藝圈大哥開口借錢，陳為民提款卡內的錢竟全數被領光。（資料庫）

王俐人的廚師友人開設「若真間割烹料理」，因故與原負責人鬧翻，向有餐飲經驗的王俐人求助，希望能借用她的名字，掛名該日本料理店的負責任，更情勒「若不幫忙餐廳就會倒閉」，王俐人一時心軟幫忙，沒想到讓自己惹禍上身，背了500萬元債務。像王俐人這種因為信任而遭到背叛的例子，在演藝圈不勝枚舉，當然也有人是直接遭詐騙。

陳為民之前曾在錄影時自曝，昔日曾因演藝圈大哥開口向他借了5萬元，因為基於信任將提款卡交給對方去領，卻沒想到對方在沒告知他的情況下，直接把提款卡內的130萬元全數提光。

小鐘二度借錢給友人，約定還款日對方竟消失。（翻攝自臉書）

客家一哥小鐘省吃儉用在演藝圈出了名，也曾借錢給友人救急付買房頭期款。當時朋友以買房為由他借了錢，並如期在一週後還錢，但事隔幾天朋友再度向他開口借了20萬元裝潢費，由於第一次如期歸還，小鐘沒有多想再度借出，但到了約定還款日對方竟直接搞消失。

連靜雯落入愛情陷阱被騙走418萬元。（翻攝自臉書）

連靜雯被電信詐騙集團鎖定，落入愛情詐騙及投資陷阱，當時一名男子與連靜雯互稱老公、老婆，對方取得她的信任後，以投資名義要她陸續匯款後，卻始終不見對方人影，才驚覺受騙，前後共被騙走418萬元。

