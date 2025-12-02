好心背巨債／獨家！友人跑路留爛攤 王俐人倒楣背上500萬巨債

王俐人借名給友人擔任日料店負責人，卻無端背債500萬元。（翻攝自王俐人臉書）

王俐人近日到火鍋店用餐因打包雞蛋引發熱議，知情人士向本刊透露，今年1月，王俐人借名給友人的日料店「若真間 割烹料亭」當負責人；原以為只是幫忙，沒想到6月友人跑路，宛若人間蒸發，王俐人無端背上500萬元的巨額債務，債主求償無門之下，一狀告上法院。

去年5月，「若真間 割烹料亭」開始營運，原負責人是王俐人友人林姓廚師的徒弟，今年一月時師徒失和，林姓廚師找上王俐人，借名當負責人。一開始王俐人以為只是「掛名幫忙」，沒想到6月起店家財務爆雷，林姓廚師竟人間蒸發，電話、社群、熟識友人都聯繫不到，債主找不到林姓廚師，便轉向法定負責人王俐人，欲追討500萬元債務。

近日王俐人因為吃完火鍋欲打包雞蛋，引發熱議。 （翻攝自TVBS NEWS YouTube）

王俐人因為打包雞蛋事件，氣到給店家1顆星評價。（翻攝自王俐人IG）

開私廚熟識 話術連環騙

面對突如其來的巨額債務，王俐人接受本刊電話求證時，無奈表示：「好人真的不能當！」她透露自己開私廚，疫情前認識了在私廚隔壁日本料理店工作的林姓廚師，因為是餐飲同業，林姓廚師偶爾會在下班後到王俐人的私廚喝酒，兩人因而熟識。

婚後王俐人（右）與老公林琮軒（左）一起經營私廚，餐廳已於去年租約到期、結束營業。（翻攝自王俐人臉書）

去年林姓廚師說要送徒弟「大禮」開餐廳，讓王俐人不疑有他，還找朋友幫忙捧場，餐廳開幕後林姓廚師稱兒子在澳洲遭詐騙，便向王俐人借錢。後續林姓廚師又以徒弟工作態度差為由、不想讓他當負責人，要求王俐人掛名當「若真間 割烹料亭」負責人，並強調王俐人若不幫忙，餐廳就會倒閉。王俐人一時心軟，卻沒想到因為信任，讓自己惹禍上身。

錄影時，王俐人自曝經營私廚副業慘賠至少1,000萬元。（翻攝自《命運好好玩》YouTube）

積蓄已燒光 上法庭解決

王俐人出借人頭後，一開始也沒懷疑過林姓廚師，後來輾轉聽到這對師徒鬧翻的原因就是錢，這才知道林姓廚師根本是騙子，以開餐廳為由向徒弟借了100萬元，更聽說林姓廚師在南部也曾用同樣手法騙過其他人。

如今廠商、裝潢、房東陸續找上王俐人討債，甚至有人上門嗆聲：「王小姐，這對妳來說是小錢啦，不要因為小錢毀了名聲。」她每天接追債電話，法院存證信函更堆滿桌，只能苦笑：「500萬元到底關我屁事？我真的沒有能力還！難道我要去借高利貸替他還嗎？我就是太信任他，才會被騙得這麼慘。」

王俐人開私廚多年，曾因疫情關係，沒有客人上門。 （年代MUCH提供）

王俐人表示，為開私廚已經燒光所有積蓄，如今無端背債，也只能走法律途徑，而這件事讓她徹底領悟：「好人真的不能當。」

