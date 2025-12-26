好心請拾荒婦幫整理倉庫變賣 招財「金雞」竟被抱走

監視器錄下拾荒婦人離開身影。（圖／翻攝畫面）





新北市新莊一名李姓男子好心委託陌生拾荒婦人，來到昌平路的倉庫，幫忙汰除多餘的雜物，讓婦人作為回收物變賣，沒想到，婦人竟將李男供奉了20年的金雞抱走，還把3至5千元現金直接拿走，李男發現後憤而前往警局報案，而轄區新莊警分局目前也已調閱監視器追查，將通知該名拾荒婦到案，全案將朝竊盜罪嫌偵辦。

據了解，42歲李姓男子本（12）月23日在路邊邀請一名陌生的拾荒老婦，到他位於新莊昌平街某社區地下一樓倉庫，協助清運汰除的物品，讓婦人當作資源回收拿去變賣。

沒想到，李男隔天（24日）返回倉庫時，發現倉庫內的3至5千元現金不翼而飛，此外，供奉了20年，有著招財、納福象徵的金雞也被抱走，氣得向轄區新莊警方報案。

而新莊警方調閱監視器，掌握該名婦人曾反覆進出倉庫，形跡十分可疑，將通知她到案說明，全案將朝竊盜罪嫌偵辦。

