好心變困擾？台旅客赴日退房整理乾淨 房務、業者曝原因：不如做1事

有些人為了不給房務添麻煩，退房前會稍微整理房間；也有人選擇給小費。近日一名台灣網友分享自己在日本旅館退房時，把房間整理得乾乾淨淨的經驗，貼文曝光後，引發網友熱議。對此，有台灣飯店業者表示，退房整理「多做不會不好，但也不會特別加分」，並坦言：「與其想著怎麼幫忙房務，不如留點小費更實際。」

一名網友在《Threads》貼出旅館退房前的房間照片，碗盤洗乾淨、被子折整齊。貼文曝光後被轉發到論壇《Dcard》討論，不少人留言表示：「這樣反而會讓房務困擾，因為整理得太乾淨會不知道哪些東西被使用過。」也有民宿老闆跳出來說：「一點都不困擾，乾淨的客人最棒。」網友因此好奇，到底退房前整理房間是對還是錯？

一名飯店業者指出，只要保持基本整潔就很好，例如遙控器、吹風機等物品放在清楚的位置；毛巾集中放在籃子或同一處；垃圾丟進垃圾桶即可。他說，額外多做並非壞事，但也不會因此減少房務的工作量。例如折被子看起來整齊，但房務仍會把床單、被套全部拆下洗滌，折不折意義不大。至於把物品重新擺放整齊也不太需要，因為房務清潔時會逐一清點、重新定位，而旅客擺放的位置未必符合標準，加上碰過的物品多半需要更換，反而徒增程序。

另一位曾做過房務的人則分享，看到被子折得整齊確實會覺得客人很有禮貌，但以實際工作角度而言，她反而比較希望客人把被子整團放在床角，因為掃房時間有限，被子不折、直接集中處理反而更有效率。

至於會不會造成困擾，原PO也補充說明，她們入住的是公寓式飯店，鍋具、餐盤原本就是收在櫃子裡，因此只要是有使用過的，都會洗乾淨後放在流理台上；而被子今後也會改成攤開放置，讓房務更方便清潔。她笑說，這回也算是學到了一課。

