好心變引狼入室！老公偷吃閨密 「潛水店、頂樓開砲」人妻崩潰

人妻好心變引狼入室！老公偷吃閨密「潛水店、頂樓開砲」。（示意圖；freepik）

高雄1名人妻，好心介紹閨密到老公潛水店學潛水，沒想到竟是「引狼入室」，閨密與她老公發生婚外情，性愛足跡遍布旅館、潛水店大廳等，她被蒙在鼓裡1年多後才發現，憤而提告求償100萬，高雄地院日前判閨密賠償50萬元，可上訴。

引狼入室？ 閨密爬上老公床

根據判決書，小雪（化名）與小婷（化名）曾在房仲業當同事，後來小雪離職後雙方仍保持友誼，後因得知小婷壓力大，就介紹她至老公阿明（化名）開的潛水店學潛水，沒想到她最後竟學到床上去。

廣告 廣告

據小雪說法，小婷與阿明2023年6月底首次接觸後，開始在潛水活動上互動頻繁，直到潛水進階證照考試期間，夜間潛水時阿明大膽與小婷十指緊扣牽手，後續回店內喝酒聊天，阿明大吐工作與婚姻苦水，並親吻對方，最後2人就直接在床上抱著睡著了，隔天一早打了晨砲後，還前去購買事後避孕藥。

IG對話即焚 藏聊天紀錄

有了這次經驗後，小婷與阿明互以「小倉鼠」「大熊」稱呼對方，為避免聊天紀錄被發現，還採用IG的「即焚模式」；後來小婷與阿明一起進行為期一週的環島之旅，每天一起過夜並有發生多次性行為。

性愛足跡 遍布住家頂樓、潛水店大廳

後續2人越發大膽，愛愛足跡包含汽車、汽車旅館、潛水店大廳、KTV包廂、峇里島、阿明住家頂樓等，直到2024年12月中旬，問發現2人親密對話，小雪才知道老公阿明出軌已久，憤而向小婷提告侵害配偶權，要求賠償精神撫慰金100萬元。

小婷雖承認與阿明多次進行性為，但對於部分內容狡辯說，潛水被牽手時因害怕沒拒絕、首次性行為是因酒精催化、喝醉毫無印象等，並說首次發生性行為後深感懊悔，但由於她當時正值婚姻困境，無法體抗阿明的甜言蜜語，才會繼續發展不正當關係。

小婷稱，過程中她也曾主動要中止關係，但阿明提出要與她及小婷3人一起組建家庭想法，她因此遭說服等；小婷並稱，介入好友婚姻一事讓她很懊悔，遭受嚴重打擊，確診憂鬱症需服藥，工作收入不穩等，無法負擔這麼高賠償。

法官認為，小婷明知阿明有老婆小雪，小雪還是自己的友人，卻與她發生逾越普通朋友關係，影響小雪夫妻間關係，2人在部分地點確實有發生性關係，審酌小雪、小婷學歷、職業、收入等，判小婷賠償50萬元，可上訴。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

更多鏡週刊報導

嬌嗔「戰情沒辦法一起睡」！女中尉偷吃已婚3寶爸同袍 元配見懷孕照怒提告

棄已婚30年結髮妻！人夫外遇美甲師「見面就要嘿咻」 正宮看見親密照天塌了

陸軍爆逾60士官兵供詐團「人頭帳戶」！每月價碼曝光 馬防部證實