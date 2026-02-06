好心辦壞事...李雅英捐29萬給兒福聯盟 女星斥：我要氣死了

韓籍啦啦隊女神李雅英生日前夕捐款卻反遭轟。（圖／翻攝自李雅英 Threads）





韓籍啦啦隊女神李雅英在生日前夕發文，提及在特別的時間想要做善事，因此捐款29萬給了兒福聯盟，卻沒想到善舉卻挨罵，全和「剴剴案」有關。

李雅英在生日前夕，發文表達自己在台活動超過在韓國，獲得了台灣粉絲許多的愛和鼓勵，因此在生日前夕，以對自己有不同意義的29萬捐款，不過捐給了「兒福聯盟」，卻反而引發爭議。

「兒福聯盟」日前因為捲入剴剴案導致後續悲劇，被許多人所抵制，沒想到李雅英卻捐款給了兒福聯盟，讓女星郁方氣炸，在社群發文直呼：「我要氣死了！拜託請大家睜大眼睛好嗎？不要亂捐錢！」許多網友也紛紛響應。



