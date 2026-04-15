好心辦壞事！母燉四物湯幫女兒補一下 「這個瘤」竟暴增4倍

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

一名女性病患子宮肌瘤迅速增大，8個月內從2公分變為8公分，原因竟為病患母親每月燉補四物湯幫女兒紓解經痛，不料卻讓肌瘤異常成長。開業中醫師吳明珠表示，四物湯看似溫和，但腫瘤病人不宜亂補，否則「身體補到了，腫瘤也補到了」，自行進補卻補過頭、適得其反的個案比比皆是。

一名女性子宮肌瘤迅速增大，8個月內從2公分變為8公分，原因竟為病患母親每月燉補四物湯。（圖／Photo AC）

衛福部預告中藥食品新制，嚴格納管73項「食用須注意安全性」中藥材並明訂每日攝食量限制。根據《聯合新聞網》報導，中醫師公會全聯會理事長蘇守毅表示樂觀其成，認為新制有助釐清「食療」與「用藥」界線，避免民眾誤食高濃度中藥材危及健康。

廣告 廣告

蘇守毅指出，中藥材兼具「食」與「藥」等雙重屬性，關鍵差異在於劑量，同一味藥劑量不同，效果完全不同，這是中醫用藥的核心。以當歸為例，日常燉湯僅作為提味與溫補，濃度低、影響有限，但若用於處方藥中劑量提高，就具有補血或活血等明確療效。

吳明珠提到，一名孕婦於懷孕初期身體疲憊、走路有氣無力，婆婆貼心購買一整根昂貴人蔘燉補成湯，不料孕婦喝下後蕁麻疹大爆發，苦不堪言。另有患者認為黃耆藥性溫和擅自進補，但其本身罹患類風濕疾病，才吃一點便口乾舌燥、皮膚出疹。

衛福部預告中藥食品新制，嚴格納管73項「食用須注意安全性」中藥材並明訂每日攝食量限制。 （示意圖／Pixabay）

蘇守毅說明，食品講求安全與日常攝取，不宜濃度過高，以龍眼乾為例，如果食用過多可能導致口乾舌燥、腸胃不適。至於藥品則須達到一定劑量才能發揮療效，透過制度畫分濃度與比例，有助於讓民眾在安全與療效之間取得平衡。

許多民眾以為中藥溫和、怎麼吃都很安全，但吳明珠強調此是一大迷思，藥食同源藥材，但過度攝食仍有風險，輕則誘發過敏體質，嚴重時甚至導致腫瘤增大。衛福部列出食用時需注意安全的藥材並訂出每日攝食量限制，可減少補過頭等問題，大幅提升中草藥用藥安全。

蘇守毅透露，為了研擬相關規範，開會討論逾10年之久，其中牽涉藥廠、食品業者與中醫界多方角力，對於「能否宣稱療效」始終難以取得共識。此次版本被視為多方協商後的最大公約數，希望在保障產業發展的同時，更以民眾安全為優先。

更多中天新聞網報導

孩子提早發育別輕忽！醫警告「性早熟」恐影響最終身高

新北市長民調驚天變！鄭麗文曝關鍵因素：從來不敢小覷

韓職/嘲笑女球迷身材像輪胎！樂天巨人投手被炎上道歉了