好心送拾荒婦「32元二手電鍋」背上貪污罪 清潔隊員遭判有罪

台北市清潔隊黃姓資深隊員，去年因同情拾荒老婦人，將回收車上拾得、仍可使用的大同電鍋轉送給她，卻因此觸犯貪污治罪條例被起訴，引發社會譁然。今（2）日士林地院一審宣判，黃男依「侵占職務上持有之非公用私有財物罪」判刑3月、緩刑2年，並褫奪公權1年。法院指出，雖然電鍋殘值僅32.56元、情節輕微，仍屬公務員藉職務侵占公家物品，依法必須給予相當處罰。

事件起於2024年7月26日傍晚，黃男在北投區資源回收轉運站作業時，發現回收車上有一只仍堪用的大同電鍋。他基於善心，先帶回家確認功能，隔天再轉送給住家附近的拾荒婦人。清潔隊得知後要求他歸還，但他因不好意思向婦人索回，便自掏腰包買一個新電鍋替換。由於他具公務員身分，擅自處分回收物仍屬違法，檢方最終依貪污治罪條例將他起訴，並向法院請求從輕量刑。

案件曝光後引發輿論批評「小額貪污情輕法重」，法務部也因社會關注宣布啟動修法作業，擬調整小額貪污刑度。

法院判決指出，黃男自79年起擔任北市環保局清潔隊員，深知資源回收人員不得擅自占有回收物，卻利用職務便利，將回收車上收運的大同電鍋帶回家並轉送他人，符合貪污治罪條例第6條第1項第3款「侵占職務上持有之非公用私有財物罪」。然而，考量黃男在偵查及審理中均坦承犯行，並已將電鍋繳回，法院因此依規定予以減刑。

法院進一步說明，本案具有多重減輕情節，包括偵查中自白並繳回所得、財物價值僅32.56元且情節輕微，以及黃男在機關尚未掌握前即向廉政署自首。依貪污治罪條例第8條、第12條等規定均可減輕其刑。

此外，法院也引用刑法第59條「情堪憫恕」規定指出，雖然貪污罪法定最低本刑為5年以上，但本案危害程度明顯較一般貪污案件低，若仍科以最低刑度，有違比例原則，故再度酌減。

不過法院也強調，公務員廉潔要求不因所掌管財物價值高低而有所不同，資源回收物雖然價值有限，但仍屬公家可利用的財產，黃男擅自處分，客觀上減損公務信賴與制度權威，因此無法免除其刑。

值得注意的是，由於貪污治罪條例規定，只要貪污罪被宣告有期徒刑，法院必須宣告褫奪公權，因此本案褫奪公權1年的部分屬必然結果。至於電鍋本身已繳回環保局，法院認定不需再宣告沒收或追徵。



