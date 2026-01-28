好心餵流浪貓…2秒後「花盆從天而降」！烤魚店老闆撿回一命

烤魚店老闆好心餵食流浪貓，意外躲過樓上砸下來的花盆。翻攝自微博



中國貴州省貴陽市一名烤魚店老闆石姓男子，昨（1/27）日晚間在店門口工作時，因臨時拿著魚內臟前去餵食幾公尺外的流浪貓，剛離開原本站立位置短短2秒鐘，上方一個裝有泥土與植栽的花盆便從高處墜落，正中他原本所在的位置，幸運逃過一劫。

根據《極目新聞》，27日晚間8點左右，當時他正在店門口殺魚，看到一隻流浪貓在步行街附近覓食，便如往常一樣拿出魚內臟餵牠。沒想到就在他走開後不到2秒，花盆突然墜落，讓他回想起來仍心有餘悸。

石先生事後將事發過程拍成影片上傳網路，引發大量網友關注。畫面中可見，他原本在店門口忙著處理魚隻，隨後走向流浪貓餵食，才一轉身離開，一個花盆便從高空墜下，重重砸在地面，當場碎裂，用來盛裝魚內臟的不鏽鋼盆也被砸到變形。網友看後紛紛留言感嘆「好人有好報」。

他進一步說明，花盆並非人為刻意拋下，而是店內員工當時在二樓屋頂維修探照燈，拉扯電線時不慎勾到花盆內的植栽，才導致花盆從高處掉落，屬於意外事故。石先生指出，花盆連同泥土與植物重量達數公斤甚至十餘斤，若直接砸中頭部，後果恐不堪設想。

石先生也提到，這隻流浪貓已連續一個多月固定到店門口覓食，店裡每天殺魚都會剩下魚內臟，因此每次看到牠出現，都會順手餵食。他感慨地說，原本只是舉手之勞，沒想到竟因此「被貓救了一命」。

對於未來打算，石先生表示，自己本就喜歡小動物，家中也有養狗，接下來會在店門口替這隻流浪貓準備貓舍，讓牠有個遮風避雨的地方，也不再挨餓受凍。他也透露，店裡每天都有不少魚雜，若有民眾撿到流浪貓或流浪狗，可送至店內或與店方聯繫，願意協助提供食物。

烤魚店員工李先生則說，事發前他正在二樓屋頂維修探照燈，過程中電線不慎勾到花盆內的綠植，才會導致花盆墜落，差點釀成意外。他也提到，老闆平時相當有愛心，對員工也十分照顧，所幸這次僅是虛驚一場，未造成人員傷亡。

