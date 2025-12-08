好快樂！才剛領完普發1萬 嘉義市宣布跟進普發「金額曝光」

嘉義市宣布跟進普發「金額曝光」。（取自嘉義市府官網）

好快樂！近期才剛全民普發1萬，嘉義市政府今（8）日上午由市長黃敏惠主持市務會議，會中通過「振興經濟「強化民眾消費韌性普發現金」加碼計畫」、「振興經濟促進商圈及夜市活絡計畫」、「振興經濟嘉義市觀光產業補助自由行計畫」、「振興經濟永續新生活推動計畫」等提案納編第6次追加減預算案，並於明（9）日提追加減預算案送議會審議。

黃敏惠表示，嘉義市一向恪守財政紀律，已連續15年不舉債，連續7年維持公共債務為零。今年每人普發6000元現金，是用累計歲計賸餘辦理，不舉債，不影響嘉義市公共建設的進行。

黃敏惠也提到，嘉義市以服務業為主體，在過去三級警戒期間，市府曾普發2000元現金，成功刺激本市營利事業銷售額，並較前一年成長9.56%，持續創下歷史新高。

此次擴大加碼普發，黃敏惠表示，「我們發錢，也要能夠賺錢」，呼籲市民在嘉義市消費，以提振嘉義市的經濟發展，提升營利事業銷售額，這樣也有助於統籌款的分配，進一步挹注本市財源，達到良性循環的效果。

