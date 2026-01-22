好快！兩檔「國民ETF」今除息 0050早盤秒填息、0056持續努力

0050 今（22）日同步除息新台幣 1 元。受前一天美股回穩激勵，台股今日強彈，盤中最高漲逾 600 點，0050 除息參考價 70.85 元，今盤中觸及 72 元，上演「秒填息」。 圖：Yahoo!股市

[Newtalk新聞] 目前資產規模前兩大的「國民ETF」元大台灣50（0050）和元大高股息（0056），今（22）日同步除息新台幣 1 元、0.866 元。受到前一天美股回穩激勵，台股今日強彈，盤中最高漲逾 600 點，0050 除息參考價 70.85 元，今盤中觸及 72 元，上演「秒填息」；0056 也朝填息之路邁進。

0056 今年首季配息 0.866元，金額同於前一次配息，持有一張領息 866 元；首日除息參考價 37.34 元，盤中最高觸及 37.94 元，填息率約 68.8%，努力往填息之路邁進。觀察過往紀錄，自 0056 改為季配息以來，迄今共除息 11 次，其中有 8 完成填息，最久為前一次的 84 天，最快則僅用了 6 天，市場關注此次填息會花多久時間。

據證交所統計，0050 最新資產規模達 1 兆 1,045 億元，是台灣唯一「上兆」的ETF，0056 最新規模 5,273 億元，僅次於 0050，為台灣高股息ETF規模龍頭；另根據集保所資料，0050 最新受益人數約 211.37 萬人；0056 則約 152.21 萬人，一共 363.5 萬名受益人將於 2 月 11 日領息。

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

