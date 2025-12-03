好想出國！為免費「機+酒」 泰男助運「大麻花」

有人為了出國，鋌而走險幫忙運毒！（圖／東森新聞）





不愉快的旅行，有人為了出國，鋌而走險幫忙運毒！桃園航警抓到一名泰國籍嫌犯，本身有工作但因為有施用毒品的習慣，導致所得入不敷出，但他真的太想出國玩了，於是在知情的情況下，協助販毒集團運毒，來獲得免費的機票及住宿費，只是還沒出關旅遊就被查到狼狽落網。

打開紅色行李箱，裝滿真空包裝的大麻花，演都不演，沒有任何遮蓋物，透過托運行李，帶著一整箱毒品闖關入境。航警依序將數十袋大麻花，放在桌上清點。

而這一箱大麻花就有16.78公斤，若是流入市面，市價約新台幣3千萬元。

據了解，攜毒闖關的是33歲泰國籍嫌犯，雖然本身有工作，但因為有施用毒品的習慣，導致所得入不敷出。偏偏沒有錢，但還是想出國觀光。在當地酒店，被販毒集團盯上，告訴他只要幫忙攜帶裝有大麻花的行李箱來台，就提供機票及住宿費。而嫌犯實在是太想出國了，所以在知情的情況下，鋌而走險協助運毒。

偵一隊隊長李維佳：「偵訊後依違反毒品危害防制條例，移送桃園地檢署並經起訴在案。」

為了貪圖一時便宜，這下要面對的是無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新臺幣1千500萬元，以下罰金的處罰。本想開開心心出國，但是方式用錯了，這下鋃鐺入獄，恐怕嫌犯自己也後悔莫及。

