「好想吃你的布丁奶」亡夫手機藏豔照 女兒瞞7年揪小三是「媽媽的高中同學」

張姓男子與妻子汪女結婚30多年，7年前張男病逝，2個女兒整理遺物意外發現，張男在世時透過學習民俗療法機會，與汪女高中同學王女搞外遇，女兒擔心媽媽受不了喪偶及背叛的雙重打擊選擇隱瞞；不料7年後汪女因病想到黃泉下與亡夫團聚，女兒不忍才吐實。汪女得知崩潰提告，新竹地院審理後判王女須賠償20萬元。

判決指出，汪婦與張男早在1985年就登記結婚，兩人育有2個女兒，婚姻關係穩定，從事民俗療法的王女則是汪婦高中同學，曾參加張男家庭聚會，與張男一家人熟識。2017年5月張男病逝，女兒整理其手機遺物時，驚見「阿姨」王女傳送多張性感誘惑照，搭配露骨言詞挑逗如「早安，新鮮的看完請刪除」，張男也以充滿情色意涵的文字「好想吃你的布丁奶」等熱烈回應。

當時女兒考量母親正遭逢喪夫之痛，擔心她無法負荷雙重打擊，選擇隱忍多年。直到2024年汪婦因罹病求生意志薄弱，告訴女兒想放棄治療，「要去找你們爸爸」，女兒不忍她自始不知道自己遭父親背叛感情，於是找上王女質問與父親交往真相，王女在對話中坦承兩人確實有越軌行為，再將一切告知母親。

汪婦得知真相後悲憤交加，向王女提告求償60萬元。法院審理時王女辯稱只是幫張男當成一般朋友分享日常，因張男患病行動不便，兩人之間並無性行為、親吻或擁抱，互傳裸照及鹹濕對話只是「生活日常的分享」，並未侵害配偶權。

法官審理後認為，張男與王女之間的親密對話已逾越社交分際，王女明知張男有家室，卻與對方密切往來並傳送性感照及具情色意涵的對話，顯然已逾越一般朋友正常社交的範疇，嚴重破壞原告婚姻生活的圓滿與幸福，認定王女侵害配偶權情節重大，判她應賠償汪婦20萬元精神慰撫金。仍可上訴。



