「好想殺人」「一定到處砍」2網友發文掀恐慌 宜蘭警找到人「都慘了」

日前發生台北市隨機殺人事件，但後續的網路發文也出現不少模仿留言，近日警方再度發現社群平台Threads上發布「好想殺人」「一定到處砍」等留言，引發民眾恐慌。宜蘭警方確認身分後通知到案，兩位民眾到案，竟供稱僅是抒發情緒及評論時事，警方訊後依涉嫌恐嚇公眾罪，函送地檢署偵辦。

宜蘭縣警察局刑警隊表示，相關貼文內容包括「台灣人民素質真是一級棒，是我當殺人犯一定到處砍，反正最後都會怪政府」及「好想殺人又錯帳了」等字句，言詞激烈，已對公共秩序及社會安定造成影響之虞。

警方立即啟動調查程序，透過蒐證、比對及分析相關網路資料，循線追查發文者身分，通知兩名居住在外縣市的民眾到案說明。

警方發現，一名為23歲黃姓上班族，供稱相關發言僅為情緒抒發，並無實際犯案意圖；另一名19歲學生表示，因認為網路上有留言的內容偏頗，希望藉此導正輿論，才會有相關網路言論。

警方表示，相關言論足以引起公眾恐慌，恐影響社會秩序，訊後依涉嫌刑法恐嚇公眾罪，將兩人移請宜蘭地檢署偵辦。

警方再度呼籲民眾，切勿在網路平台任意發佈煽動暴力、恐嚇威脅或散布不實言論，相關行為已涉違法，恐危害公共安全與社會秩序。警方強調，若發現疑似不法或具危險性的網路言論，請即時報案，並承諾將持續加強網路巡查，依法嚴正查處，確保社會安定。

