好想殺人！2網友留言嗆「當殺人犯到處砍」 宜蘭警察局火速逮人送辦

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

台北車站與捷運中山站12月19日接連發生隨機攻擊事件，造成兇嫌在內4死11傷，社會氛圍仍未平復之際，卻又出現網路恐嚇言論引發關注。宜蘭縣警方近日接獲民眾檢舉，指出有網友在社群平台發文揚言暴力行為，內容涉及「一定到處砍」、「好想殺人」等字句，引發社會不安。

有網友在社群平台發文揚言暴力行為。（圖／翻攝畫面）

宜蘭縣警察局指出，警方在網路蒐報過程中，發現2名網友分別在Threads上留言「台灣人民素質真是一級棒，是我當殺人犯一定到處砍，反正最後都會怪政府」及「好想殺人又錯帳了」，相關言論疑似涉及預告犯罪或恐嚇，已對公共秩序與社會安定造成影響。

警方獲報後立即展開調查，透過資料分析與比對，鎖定貼文者真實身分，並於12月26日通知2人到案說明，進一步釐清發文動機與背景。警方表示，相關貼文內容已達違法程度，訊後依法將2名嫌疑人依《刑法》恐嚇公眾罪嫌，移送宜蘭地檢署偵辦。

宜蘭縣警察局也呼籲，民眾切勿在網路平台任意發表煽動暴力、恐嚇威脅或不實言論，相關行為不僅違法，也可能引發恐慌，危害公共安全。警方將持續加強網路巡查，對於類似不法行為依法嚴正查處，並提醒民眾如發現疑似危險言論，應即時向警方報案。

◎《FTNN新聞網》提醒您：不良行為請勿模仿！

