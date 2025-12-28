好想殺人！2網友留言當殺人犯到處砍 宜蘭警火速逮人送辦

記者楊忠翰／宜蘭報導

宜蘭2名網友發布恐嚇貼文遭逮捕送辦。（圖／翻攝自Threads）

宜蘭縣警察局近日接獲民眾檢舉，指出2名網友在《Threads》發文，內容提及「台灣人民素質真是一級棒，是我當殺人犯一定到處砍，反正最後都會怪政府」、「好想殺人又錯帳了」等字句，警方獲報後展開追查，26日通知2名網友到案說明，全案訊後依恐嚇公眾罪嫌移送法辦。

宜蘭縣警局表示，近日2名網友《Threads》發布恐嚇貼文，第一則貼文為「台灣人民素質真是一級棒，是我當殺人犯一定到處砍，反正最後都會怪政府」，第二則為「好想殺人又錯帳了」，嚴重影響公共秩序及社會安定；警方進一步分析調查，鎖定貼文者真實身分，26日將2名嫌犯查緝到案，警方訊後依恐嚇公眾罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

廣告 廣告

宜蘭縣警察局呼籲，民眾切勿在網路平台任意發佈煽動暴力、恐嚇威脅或散布不實言論，相關行為已違法，恐危害公共安全與社會秩序；倘若民眾發現疑似不法或危險性的網路言論，請立刻打110報案，警方將持續加強網路巡查，依法嚴正查處，確保社會安定。

宜蘭2名網友發布恐嚇貼文遭逮捕送辦。（圖／翻攝自Threads）

更多三立新聞網報導

爆炸巨響後冒黑煙！北市捷運變電站突竄火 65警消急赴現場灌救

佇立路中央！突衝進誠品揮拳拒警盤查 詭異白衣男動機曝光

水管被震壞！地震後爬梯檢查漏水 德音國小工友摔落撞頭亡

警將通知到案！深夜自撞路旁27機車 22歲駕駛從現場悄溜走

