好想當老師? 女持假證書應徵代理老師 遭判刑6個月

中部中心/王俞斐、林韋志 台中報導

台中一名李姓女子想取得教職，卻不循正當途徑，在網路上花費五千元，購買偽造的中等教師證書，去年到台中石岡國中，報名代理教師甄選，校方和教育部察覺有異報案，法院依偽造公印文罪，判處6個月刑期，可易科罰金，全案可上訴。





校園裡，學生依循老師指示上課，但台中一名李姓女子，因為想當老師，去年竟然拿著偽造的中等教師證書，到台中石岡國中報名甄選代理教師，被教育部察覺有異報案，據了解這名李姓女子40多歲，有詐欺和偽造文書前科，2017年，在網路以五千元，購買偽造的中等教師證書，甚至還在證書上，偽造"教育部"公印文，以及時任教育部長"吳清基"印文，被判處6個月有期徒刑。

校方說，正常的中等學校教師證書，會像這樣子，上頭標有科目，李姓女子到學校甄選時，偽造的證書科目，與校方的需求不相干，校方因此查覺有異。





李姓女子，假釋期間再度犯罪，被判處6個月有期徒刑，全案還可上訴，只是她想取得教職，卻不循正當途徑，夢想一步登天，投機觸法，難免要付出代價。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

