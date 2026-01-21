好想當老師！女花5000元偽造教師證 被教育部抓包慘了

李姓女子持偽造教師證意圖參與教師甄試，被教育部發現報案。示意圖，廖瑞祥攝



台中一名李姓女子夢想進入校園教書，在網路平台花費5000元偽造教育部教師證書，去年7月意圖混進台中一所國中的代理教師甄選，被教育部眼尖的承辦人員識破報案。法院發現，李女有偽造文書前科，且在假釋期間再犯，日前依共同犯偽造公印文罪判處6月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

判決指出，李姓女子始終沒有取得教育部核發的中等教師證書，竟在2017年於雅虎拍賣上不詳賣家聯繫，以5000元代價偽造「100年4月28日教育部中等學校教師證書【中等檢第00000000號】」的特種文書，並在證書上偽造教育部公印文以及時任教育部長「吳清基」的印文。

去年7月22日，李女發現台中一所國中辦理代理教師甄選，竟心生歹念，將收藏多時的假證書附於教師甄選報名表內，希望混進學校捧鐵飯碗，卻被教育部發現教師證有異報案，李女也因此與教職擦身而過。

法官審理期間發現，李女有詐欺及偽造文書前科，本案犯案時間仍在假釋期間，實屬不該。李女雖然坦承犯行，但法官認為她不思循正當途徑獲取教職，竟使用印有偽造公印文、印文之偽造教師證書求職，雖實際未獲任何利益，仍依共同犯偽造公印文罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金12萬元。可上訴。

