好想當醫生！20歲少年重考2次都失敗...「砍斷左腳」拚殘疾人名額遭警方揭穿

醫學系是不少人一生的志願，印度北方邦（Uttar Pradesh）一名20歲男子巴斯卡（Suraj Bhaskar），重考兩次醫學系入學考試（NEET）都沒有被錄取，竟直接砍斷左腳，佯裝自己遭到攻擊，希望藉此符合「殘疾人」的報考資格，不過仍被警方一一揭穿。

綜合印度媒體報導，事發於18日晚間，一名男子阿卡什（Akash Bhaskar）向警方報案，稱考生弟弟巴斯卡前一晚遭到不明人士攻擊後，一隻腳被活生生砍斷，嫌犯已經逃逸，而弟弟則昏迷不醒。

警方表示，巴斯卡供詞前後不一且充滿矛盾，試圖誤導警方，行徑相當可疑，隨後搜出阿卡什一本日記，內容提及「我將於2026年成為 MBBS 醫生」，經調查後發現巴斯卡已經重考兩次醫學系入學考試，都以失敗告終。

此外，巴斯卡也曾在幾個月前試圖取得殘障證明文件，但未能成功，讓警方開始懷疑這場意外恐是人為的，目前正在展開進一步的法律行動。

另一份醫學報告顯示，巴斯卡的傷口過於平整，「腳似乎被乾淨俐落地切斷」，可能透過機器「完成」，現場更散落著裝有麻醉藥的針筒，懷疑是他用來截肢的工具之一。據了解，巴斯卡目前正在一間私人醫院接受治療。

警方感嘆發聲，表示種種證據顯示出巴斯卡為了實現當醫師的夢想，冒險自殘，不過隨著案情被一一揭發，巴斯卡不僅無法圓夢，下半生恐持續活在遺憾之中。

據了解，印度法律規定，高等教育機構如醫學院，必須保留有5%的名額給身障人士，也導致巴斯卡動起歪腦筋，相關輿論持續在當地社會發酵中。



