好想翻身財富自由！專家給5大致富關鍵：1心態很重要
絕大多數人嚮往財富自由，其中有人繼承家族財產，也有許多人靠自己打出一片天，不過專家指出，無論是出生金湯匙，還是憑運氣獲得賞識致富，「運氣」固然重要，但「策略」往往才是關鍵；對此，專家給予想翻身的人5項鐵律，並強調做任何決定，應著眼未來。
根據美國財經媒體《Kiplinger》報導，想要致富，運氣相當重要，但最關鍵的仍是「策略」，對此專家給予5項建議，想要翻身，不妨檢視自己的思維與決策，是否阻礙了致富發展：
不一昧消費：專家指出，消費者應花錢買那些會增值，或是產生收益的物品，如房產，因房屋通常會增值，若有餘力，可透過購買房屋並出租，繳房貸同時，還能保留增值空間；相較會因為時間而貶值的物品，如多數出廠即掉價的車子，則應予避免。專家表示，投資資產可為自己創造一筆可觀的退休金，雖然消耗時間和金錢很有趣，但財富來自於持續選擇所有權和長期成長。
讓金錢為自己工作：專家表示，投資賺錢的方式很單純，就是時間與堅持，當越早投資，金錢能夠成長的程度就越多；不僅如此，還可能協助養成量入為出的習慣。
著眼未來：專家以棉花糖實驗舉例，等一段時間吃2顆棉花糖的孩子，滿足程度遠大於立刻吃1顆的孩子；而財富累積亦是如此，關鍵在於「耐心」，而非運氣或時機，只要隨時間慢慢累積，不追求快速回報，都有機會發揮作用。
金融知識應與時俱進：投資原則通常不會過時，但政策、市場與相關法規會不斷變化，因此專家建議，應培養學習金融素養的習慣，了解最新資訊，適應不斷變化的經濟趨勢。
人脈與談判的力量：許多人說「人脈就是財富」，專家表示，除了身旁同學、鄰居、前同事，即使在看似乏味的場合，如校友會、各式餐會，都有機會結識未來老闆、商業合作夥伴等，而人脈不僅能協助找到工作，更有機會因此爭取到更好的職缺、薪水。
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