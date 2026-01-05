好意思嗎？ 習近平稱：單邊霸凌行徑嚴重衝擊國際秩序「應尊重他國人民的選擇」

中國國家主席習近平今（5）日和愛爾蘭總理馬丁會晤。 （取自中國外交部官網）

中國國家主席習近平今（5）日和愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）會晤，他稱，「當今世界變亂交織，單邊霸凌行徑嚴重衝擊國際秩序。各國都應尊重他國人民自主選擇的發展道路，遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，大國尤應帶頭」，疑似在在針對委內瑞拉總統馬杜羅遭美國逮捕一事。

據中媒《新華社》報導，習近平表示，中國和愛爾蘭都愛好和平、開放包容、自立進取，2國人民透過鬥爭贏得國家獨立和民族解放，依靠幾代人接續奮鬥邁向現代化。2012年兩國建立互惠戰略夥伴關係以來，雙邊貿易額翻了兩番，相互投資均衡發展，兩國人民雙向奔赴，協助各自國家發展。

習近平還說，相互尊重、平等相待是中愛關係長期穩定發展的寶貴經驗，雙方要共同傳承和弘揚。中方願與愛爾蘭加強戰略溝通，深化政治互信，擴大務實合作，為兩國人民謀福祉，為中歐關係添動力。

值得一提的是，習近平還稱，當今世界變亂交織，單邊霸凌行徑嚴重衝擊國際秩序。各國都應尊重他國人民自主選擇的發展道路，遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，大國尤應帶頭。中國和愛爾蘭都支持多邊主義，倡導國際公平正義，要在國際事務中加強協調合作，共同維護聯合國權威，推動全球治理體系朝著更公正合理的方向發展。

