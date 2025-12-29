好感度竟比北韓差！南韓反中情緒升 咖啡廳禁陸客

南韓今年多次上演反中示威，一份調查顯示，南韓人對中國的好感度甚至比對北韓還低。（圖／達志影像歐新社）

南韓今年以來，因為政治因素，和與中國有關的詐騙事件，讓社會上瀰漫著反中情緒，除了相關遊行示威層出不窮，更有咖啡廳，直接打出禁止陸客的標語。南韓媒體一份民調顯示，南韓人對中國的好感度甚至低於北韓。然而今年以來南韓通報涉及侮辱外國人的事件中，不單只針對中國民眾，一些東南亞外籍移工，還有穆斯林族群，也說曾受到惡意的對待。

南韓社會近來反中情緒高漲，不僅出現針對中國人的示威活動，甚至有咖啡廳公然拒絕陸客入內。統計顯示，今年1至10月南韓共發生59起侮辱外國人事件，其中24起針對中國人。然而，這股排外氛圍不僅影響中國人，也波及東南亞外籍移工及穆斯林群體。專家警告，無差別暴力攻擊外國人的極端事件已達危險階段，並呼籲制定相關法律來改變社會價值觀，消除仇恨。

在南韓首爾街頭，反中示威活動頻繁上演，示威者高舉「天滅中共」標語，揮舞美韓兩國國旗，高喊「中國佬、北傀、中國佬」等口號，有時還夾雜歧視字眼。在群眾運動推波助瀾下，南韓整體與仇外相關的暴力事件數量明顯上升。律師崔正奎（音譯）表示，對外國人無差別暴力攻擊這類極端事件，現在已經到了難保不會在韓國上演的危險階段。

多起與中國有關的社會案件加深了南韓人對中國的負面觀感。近來以中國為據點的釣魚詐騙犯罪、柬埔寨中國人組織針對韓國人的詐騙案，以及酷澎的個資外洩案等一連串與中國人相關的犯罪案成為焦點，使反中情緒進一步升高。南韓媒體民調顯示，南韓人目前對美國人感覺最好，台灣人緊追在後，而對中國人的感受不僅降到最後，甚至比對北韓人的感覺還要差。

韓國外大國際地域所教授姜俊榮（音譯）指出，在學校裡陸生和韓生間交流沒有問題，大家相處得都很好，但一旦變成集體情緒，情況就不同了。先前甚至有首爾咖啡廳公然對陸客下達逐客令，理由是要避免反中顧客與中國人在店內爆發衝突。

南韓與中國的恩怨可追溯至2016年，北京當時因不滿南韓部署薩德飛彈而發出「限韓令」。如今，南韓人認為最應該合作的對象變成美國，經濟議題上也有66%的受訪者同意，即使伴隨可能的損失，也應該減少對中國市場的依賴。

除了中國人外，東南亞外籍移工也感受不到南韓人的善意。一位菲律賓移工表示，老闆總對他大吼大叫，因為他聽不懂該做什麼，這種時候就感覺自己被歧視了。另一位菲律賓移工提到，通常是在工作場所遭受歧視，首要原因是語言障礙，尤其是不會說韓文。許多移工因語言障礙遭到雇主差別對待，還有人因此遭苛扣薪水，卻錯過蒐證機會。

穆斯林群體也曾遭受歧視。前年大邱有居民為反對附近興建清真寺，直接跑到工地裡舉辦水煮豬肉派對，引起震驚。戴頭巾的穆斯林女性形容，在南韓走到哪都被投以異樣眼光。

南韓目前早已不是純粹的單一族群國家，調查指出在韓國生活的人口中，每20人就有1人是外國人。有律師提議訂定避免外國人被仇恨的新法，崔正奎（音譯）強調，這不只是能不能處罰的問題，而是非常普世的價值，但現在因為沒有相關法律。

不過基本的社會價值觀沒有改變，仇恨就很難徹底消失。南韓好不容易透過K-POP文化走紅全世界，如今卻因為排外事件蒙上陰影。

