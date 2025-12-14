好手藝不藏私 廣結好緣轉法輪

這個法指的是佛法，而且只要法入心，還可以改變習氣、改變脾氣，女強人也會變溫柔，高雄慈濟志工王彩潔，就是一個最佳案例。

無論是社區蔬食廚藝大賽或是上節目介紹拿手菜，擁有好手藝的王彩潔總是一馬當先

慈濟志工 王彩潔：「因為我很喜歡做素菜，我會去(組員)他們家坐一坐 聊一聊，做素菜跟他們結緣。」

慈濟志工 夏愛玉：「想到彩潔師姊，我就想到好吃的比薩，好吃的漢堡，因為她會做好多好多蔬食的料理，我們都很有口福。」

20多年前罹患乳癌才決心研究健康飲食，70歲出頭的王彩潔投入慈濟長達30多年，也因此修正原本急躁個性慈濟志工 王彩潔：「進來改變很多 脾氣啦很多方面，沒有進來時習氣很大的，比較急性子 就會想，這個家我好像最大的，你們都要聽我的。」

慈濟志工 呂彩靖：「第一眼的感覺很威嚴，跟在她旁邊學習的話，應該會跟著精進。」

慈濟志工 王秀麗：「參與率很高 每次有福田，有香積啊 幾乎都是沒有漏掉的。」

承擔社區幹部多年，王彩潔從不推辭，即使公司曾被倒債數百萬也不退轉，一路走來始終如一。慈濟志工 王彩潔：「上人有一句話說，慈悲不會有敵人的。」

