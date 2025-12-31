好手藝推廣素食 弘法利生兼顧家計

台中北屯區慈濟志工「范鳳蘭」，今年63歲，有過一段經濟吃緊的生活，連房子都賣掉償還債務。擁有好手藝的她，目前賣素食好料理，一方面推素，一方面也能維持家計，慈濟有義賣活動時，志工會到她家一起做素食，弘法利生。

做美味素食義賣，志工們聚集在范鳳蘭住家，這天做的好料理是芋粿。Ns一邊做，一邊聊，大家既是法親也是好姊妹，都很珍惜一起付出的因緣。

慈濟志工 范鳳蘭：「我也很感恩，我有這個能力，也有這個場地，也有大家師姊的信任。」

慈濟志工 邱淑姿：「當初會在鳳蘭師姊家，就是有這樣的義賣推廣，一方面就是鳳蘭師姊非常地熱忱，那再一方面 這個是店面，所以師兄師姊很方便來取貨。」

除了團隊做素食義賣，擁有好手藝的范鳳蘭，平日會賣素食維持家計，既能拚經濟也能推素。

慈濟志工 范鳳蘭：「有的人他不見得接受，像我一個朋友，他們是無肉不歡的人，他有買 那時候我就很高興。」

努力推廣素食，范鳳蘭今年63歲，有過一段艱辛的生活，先生經商失利，欠下債務賠掉了房子。

慈濟志工 范鳳蘭：「疫情之前 我還是一直在意，我先生把房子賣掉，因為我捨不得，因為我們是兩個人，一點一滴(存) 買的房子。」

疫情後，范鳳蘭放下執著，心念單純，能健康付出，就是最大的福氣。

