好扯！列車座椅驚見大頭針 台鐵：涉公共危險須重視

有民眾近日搭乘台鐵列車時，意外發現座椅側邊插著一支大頭針，事後他在Threads發文直呼，「好扯，火車上竟然藏了一隻針！」，並提醒其他乘客提高警覺。

民眾在Threads發文表示「好扯，火車上竟然藏了一隻針！沒注意真的看不到」，感慨道「真的不得不說～危險無所不在」，根據《東森新聞》報導，原PO當時搭火車返鄉，直到下車前才察覺異狀，隨即拍下影片示警，並表示已自行將大頭針丟棄。

事實上，上月9日就有民眾搭乘1129次區間車時，感覺背部刺痛，轉身查看後發現椅背卡著一根針。

對此，台鐵公司副總經理劉雙火表示，針對先前案件進行查證時，現場並未發現針具，而當事人事後也已將貼文移除。他指出，若椅子上確實出現針等異物，將涉及公共危險問題，必須高度重視；但若查無實據，也可能引發社會恐慌。

