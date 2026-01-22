好扯！15人韓團「大跳」舞台塌了 《M Countdown》直播急喊卡

idntt今新歌表演到一半，舞台地板突然塌陷。翻攝Mnet

韓國新人大型男團idntt（아이덴티티）今（22日）上音樂節目《M Countdown》打歌，在演唱新歌〈Pretty Boy Swag〉時，舞台前方地板竟突然塌陷，導致演出一度喊卡。

idntt今以小分隊之姿，共有15人登上《M Countdown》直播舞台，沒想到當他們載歌載舞演唱新歌〈Pretty Boy Swag〉，舞台地板突然錯位，所幸成員們及時調整走位，避開凹陷的地板，才沒發生踩空、跌倒的意外。

節目製作單位當時緊急中斷舞台，據現場觀眾描述，節目方緊急播放EXO的MV及廣告填補空白時段。而在修復作業完成後，idntt也敬業地重新登台，完成演出。

《M Countdown》舞台被跳垮！電視台緊急致歉

舞台地板在表演途中突然塌了。翻攝Mnet

製播的Mnet今向《每日經濟 Star Today》表示，「基於將藝人安全列為最高優先考量，立即中斷舞台並進行緊急檢查。並迅速完成舞台修復作業。在與藝人協商、確認安全無虞後，包含重演在內的節目內容皆正常播出。」並說：「對於此次事件造成藝人、到場粉絲以及觀眾的擔憂，深表歉意。」也承諾之後會更嚴謹地做好事前檢查，致力打造更安全的演出環境。

idntt去年8月出道。翻攝YT@idntt_cosmo

經紀公司發聲「成員沒受傷」請歌迷別擔心

idntt的經紀公司也發聲，「所幸成員們並未受傷，目前狀況良好，舞台整備完成後，成員也立刻重新進行演出。」即便沒釀成意外，粉絲們仍餘悸猶存，相關畫面也在網路引爆討論。有人說：「好扯！15人被地板跳塌！」還有人說：「沒受傷真的萬幸！」、「算是有好好擋災了！」更有人反諷說：「到底要多麼『幸運』，才會遇到這種事。」

idntt是去年8月出道的新人團體，是24人女團tripleS的師弟團，也走大型企劃團體路線，近期以首支小分隊uneverm8t與全新子團yesw8are共同合作的迷你2輯《yesweare》展開打歌宣傳，上週剛在《Music Bank》拿下出道後的首座冠軍，人氣正夯。



