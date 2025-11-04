好攜帶也好拍！蔡司精巧旗艦 vivo X200 FE 強大相機拍攝分享
vivo X200 FE 配備「蔡司光學 ZEISS」影像系統加持，提供「5000 萬畫素超感光 VCS 仿生主鏡頭」(1/1.56 吋 SONY IMX921 感光元件、f/1.88 大光圈、OIS 光學防手震)、「5,000 萬畫素 3 倍光學蔡司超級長焦鏡頭」(1/2 吋 SONY IMX882 感光元件、f/2.65 光圈、最高 100 倍數位變焦)以及「800 萬畫素超廣角鏡頭」(120゜拍攝視野、f/2.2 光圈) 。
其中，「5,000 萬畫素 3 倍光學蔡司超級長焦鏡頭」採用創新 M 型光路設計，與傳統潛望式的 L 型光路相比能大幅縮小鏡組體積，因此也讓 X200 FE 的鏡頭模組厚度能更纖薄！在之前分享開箱與人像拍攝之後，本篇就來看看其他不同場景的拍攝成果。
首先來看看使用 1X 模式的「白天戶外」實拍照片：
日拍，對目前的智慧型手機來說已經不是太大問題，只要光線充足情況下幾乎都可以拍得很好看，而 vivo X200 FE 不僅在日拍能輕鬆駕馭 (而且拍攝成功率很高)，平常拍照分享與生活紀錄來說絕對不是問題，搭配不同色彩更能輕鬆拍攝討好眼球的成像！
那麼，如果是室內環境呢？面對室內光線較為昏暗以及多重光源造成的不均勻受光，這就考驗手機拍照對環境感光、色偏、色溫的處理能力，同時也考驗在光線不足環境下是否容易產生晃動、殘影！以下就來看看一些室內使用【鮮明】色彩的拍攝結果：
再來看看超廣角鏡頭以及夜拍效果！以下都是使用 vivo X200 FE 的【夜景】模式，同時小旭也搭配「超廣角」進行相互比對，在手持狀態下直接按下快門的拍攝成果！提供參考：
上面這張是小旭使用 vivo X200 FE 的 5,000 萬畫素主鏡頭所拍攝，看來很正常也沒啥問題，因為一般智慧型手機拍照也大概是這樣！那....如果使用超廣角鏡頭呢？
同一個位置沒有移動，切換到廣角鏡頭之後，背景更廣更大器、場景更全面，氣勢也完全不同，整個空間環境都可以一起帶入畫面之中，但......拍攝位置卻完全不需改變！
這狀況尤其在拍攝建築物時特別明顯，畢竟高聳的建築物會因為拍攝空間與距離或擁擠度而導致不容易全面拍攝，直接拿起手機使用標準鏡頭的拍攝畫面廣度會因此有限，但如果有廣角呢？
不需移動位置，只要切換為廣角鏡頭就能將整個空間完成捕捉，構圖上也能因此變得更多元，這就是超廣角鏡頭的便利！看到這裡，也可以發現 vivo X200 FE 在夜拍表現上，不管主鏡頭還是超廣角鏡頭也都有不錯的表現！^^
最後，來看看「5000 萬畫素蔡司超級長焦鏡頭」3X 光學長焦的表現如何？最大到 100X 數位變焦的表現又怎麼樣呢？
首先，上面這張是 1X 模式的拍攝！畫面中的鴨鴨與我有一段距離，如果想靠近拍攝，牠一定會趕快跑走，這時候就可以拿出長焦鏡頭啦 ^^
2X 模式，拉近！
3X 光學模式，繼續靠近！
你可以再近一點！來到 10X 模式，鴨鴨已經在瞪我了 XD
那，再來拍另外一隻鴨鴨！上面這張是 1X 模式....
10X 模式拍遠處的紅面薑母鴨 (咦?) ^^
快看，天空有飛機！
我拍！10X 模式就可以拍到這是哪一家航空公司的飛機了 ^^
拍月亮！70X 數位變焦~~~
100X 數位變焦
整體來說，vivo X200 FE 真的是一台相當強悍的「精巧手機」，尤其是把 6,500mAh 超大容量藍海大電池放在這麼小的機身內，還有功能像大的「蔡司光學 ZEISS」影像系統以及「攝影棚級冷暖色溫柔光環」，各種拍照功能更是對齊 X200 系列旗艦，vivo 把效能、電池容量、充電效率以及相機系統、螢幕規格、IP68&IP69 防塵防水等規格全部補滿，對於喜愛小手機且喜愛拍照的使用者來說，是一款好拍又輕巧的絕佳新選擇唷！
更多人點閱以下內容：
口袋裡的蔡司精巧旗艦 vivo X200 FE 拍照成果分享
用手機就能唱卡啦 OK？Fiesta 雲端 K 歌機搭配 Apple TV 讓你盡情「開唱」
其他人也在看
澳洲研發蜘蛛型3D列印機器人 將應用於建築領域
科技進步日新月異，各種先前想像不到的技術也陸續出現。澳洲研發一款機器人，外型長得就像蜘蛛，而它可以用像是蜘蛛吐絲的方式，把房屋一層一層印出來。業者提出一個創意構想，如果以後要到月球上面蓋房子，用這台機器人就很方便。公視新聞網 ・ 8 小時前
《航海王》動畫25週年紀念特展資訊整理：「魯夫五檔」限量公仔、預售票時間、時間地點懶人包
《航海王》官方為慶祝動畫開播滿 25 週年，將舉辦盛大的「ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年紀念特展」！這篇是紀念特展資訊懶人包，包含預售票、限量公仔、時間、地點...等。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 11 小時前
Yahoo 購物雙 11 攻略！夜貓加碼送千元、智慧家庭 5 折起、40% 高回饋、拍賣免運 7 天
普發萬元你準備好怎麼花了嗎？Yahoo 購物的「1111 買買節」正慶活動即將在 11 月 7 日到 11 月 11 日登場啦！這次 Yahoo 卯足全力，祭出了全站最高 403C 部落客林小旭 ・ 5 小時前
Switch 距任天堂歷史銷量第一寶座僅一步之遙，取代 PS2 成為史上最暢銷主機亦指日可待
任天堂今日公佈了截止至 9 月 30 日的本財年第二季財報，其中最引人矚目的數據是初代 Switch（包括衍生機種）的累計銷量已達到 1.5401 億台，幾乎與公司史上最暢銷的 NDS 持平。Yahoo Tech ・ 8 小時前
現在買超划算的小手機！vivo X200 FE 蔡司精巧旗艦開箱評測
喜歡輕巧手機嗎？在市場上選擇越來越少的情況下，vivo「X200 FE」精巧旗艦給了消費者全新選擇！在 6.31 吋平面螢幕下，帶來僅 186 公克的輕巧機身與舒適手3C 部落客林小旭 ・ 7 小時前
歐媒：手機定位資料遭銷售 歐盟官員身分行蹤恐洩露
（中央社記者吳柏緯布魯塞爾4日專電）一份由歐洲多家媒體共同製作的調查報導指出，歐盟官員在布魯塞爾的手機定位資訊正被公開販售。有心人士可以透過比對這些資料辨識個人身分並掌握行蹤。中央社 ・ 6 小時前
又將有「雙颱」現蹤！ 鳳凰颱風最快明生成｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播王鈺婷。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 9 小時前
HTC 攜手台灣大、嘉晏光學、得恩堂等專業眼鏡通路，打造全台 VIVE Eagle 智慧穿戴體驗服務
全球虛擬實境與智慧穿戴科技領導品牌 HTC（宏達國際電子股份有限公司） 宣布，旗下 VIVE Eagle AI 智慧眼鏡 自上市以來市場反應熱烈，體驗需求持續攀升。為滿足廣大消費者電腦王阿達 ・ 2 小時前
Apple Intelligence 正式支援繁體中文！ iOS 26.1 十大 AI 功能懶人包
Apple 終於為香港用戶帶來期待已久的好消息！ 隨著 iOS 26.1、iPadOS 26.1 的最新更新，Apple Intelligence 正式擴展支援繁體中文。這套深度整合的 Apple Intelligence 功能，強調以裝置上 (on-device) 運算為基礎，並結合 「私密雲端計算」 (Private Cloud Compute) 技術，旨在提供強大智能的同時，極致保障用戶私隱。Yahoo Tech ・ 7 小時前
平價 MacBook 定檔 2026 上半年？強過 M1 的 iPhone 晶片搭配比 Air 小的「低階 LCD 螢幕」
搭載 iPhone 晶片的 MacBook 平價新筆電又有更多細節被爆出，彭博社聲稱這款產品將於 2026 上半年登場，目前它已進入海外供應鏈初期生產和 Apple 內部測試階段。Yahoo Tech ・ 2 小時前
輝達攜手德國電信打造AI雲端中心 明年Q1開始營運
（中央社柏林4日綜合外電報導）美國科技巨擘輝達（Nvidia）與德國電信（Deutsche Telekom）今天宣布，計劃明年初推出一座投資額高達10億歐元（約新台幣355億元）的工業級人工智慧（AI）雲端中心。中央社 ・ 5 小時前
寫錯還真的？《鬼滅之刃 無限城篇》官方公開「2026年」仍是戲院獨家播出
劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲於 7 月 18 日起開始從日本、台灣、海外等地陸續上映，在瘋狂突破票房紀錄後，目前場次已經減少許多，應該有不少人期待這部登上串流或是發行 DVD、藍光，不過根據英文官方近期的一則推文，沒想到在 2026 年竟然還是「戲院獨家」播出？讓不少人懷疑官方是否寫錯年份。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 10 小時前
遠傳引進AWS Kuiper低軌衛星 2027落地台灣
遠傳電信引進AWS的Kuiper低軌衛星，最快2027年落地台灣提供服務。中時財經即時 ・ 12 小時前
mRNA新冠疫苗可能具抗癌潛力 分析近千名癌症病患 接種者存活率高出近兩倍
刊登於科學期刊《自然》（Nature）的最新初步研究指出，mRNA新冠疫苗可能對正在接受特定免疫治療藥物的癌症患者，帶來意想不到的正面效果，能夠激發免疫系統、幫助對抗腫瘤。 研究分析近千名晚期肺癌或皮膚癌（黑色素瘤）患者的臨床資料。結果顯示，若患者在開始免疫治療後的100天內接種輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗，存活期明顯延長。 這與是否感染病毒無關，而是因為mRNA疫苗似乎能促使免疫系統對癌症治療產生更佳反應。 研究結果顯示，曾接種過疫苗的肺癌患者，在開始治療後三年的存活率，幾乎是未接種者的兩倍；在皮膚癌患者中，有接種疫苗者的存活時間中位數也更長，確切延長時間未定，因為部分患者仍在追蹤中。而若是接種非mRNA疫苗，如流感疫苗者則沒有顯著差異。 mRNA自然存在於人類細胞中，內含製造蛋白質的遺傳指令，其用於製造新冠疫苗的技術獲得諾貝爾獎肯定，而科學家已著手開發個人化mRNA「治療性疫苗」，希望能訓練免疫細胞辨識並攻擊病患體內的腫瘤。Yahoo奇摩（國際通） ・ 11 小時前
印度成功發射4400公斤衛星 放眼首趟載人太空任務
（中央社記者李晉緯新德里4日專電）印度太空研究組織（ISRO）公布LVM3火箭上攝影機拍下的影片，展示印度利用該火箭，自行將海軍先進通訊衛星CMS-03送上天際的過程，讓印度各界為ISRO首趟載人太空任務增添了不少信心。中央社 ・ 11 小時前
周五「立冬」 冬天正式來了 馬偕醫院長張文瀚憂「這件事」引爆急診
本周五就是「立冬」，代表冬季正式來臨，醫院急診也恐慢慢會感受患者增加的壓力。馬偕醫院總院長張文瀚表示，目前氣溫尚未降低，...聯合新聞網 ・ 1 天前
大樂透頭獎連14槓 下期獎金上看5.6億元
（中央社台北4日電）大樂透第114102期今晚開獎。中獎號碼為48、27、35、16、25、47，特別號14；派彩結果，頭獎槓龜，連14槓，下期（7日）預估銷售新台幣2.2至2.4億元，頭獎累積金額上看5.6億元。中央社 ・ 7 小時前
Sharp AQUOS sense10 在日本發表！全新 AI 降噪魔法棒、兩天長續航電力讓你告別吵雜通話與電量焦慮
夏普 (Sharp) 正式發表了旗下最新的全球機種智慧型手機 AQUOS sense10，預計 11 月 13 日在日本上市後，將陸續登陸台灣、印尼、新加坡等市場。新機主打搭載俏媽咪玩3C ・ 12 小時前
飛安禁令！藍牙耳機嚴禁托運 「這類物品」一律禁帶
為確保飛行安全，多家航空公司宣布禁止將藍牙耳機託運！除了藍牙耳機外，助聽器等充電式電子設備也不能託運，必須隨身攜帶上機。此外，日韓機場更進一步規定，「捲髮棒、熨斗等無法拆卸電池的發熱電器，不僅禁止託運，連隨身攜帶也不允許」，旅客應特別留意這些規定以避免行程受影響。航空公司提醒，電池容量小於100瓦特小時的可攜帶上機，而小於160瓦特小時的則需經航空公司同意，且最多只能攜帶2個。TVBS新聞網 ・ 1 天前
不送最高階華為？習近平贈李在明舊型號小米手機 韓媒分析兩大原因
中國國家主席習近平本月1日與南韓總統李在明會談時，被問及贈送的小米手機通訊是否安全，習稱「看看有沒有後門」，互開玩笑。韓...聯合新聞網 ・ 9 小時前