好攜帶也好拍！蔡司精巧旗艦 vivo X200 FE 強大相機拍攝分享

vivo X200 FE 配備「蔡司光學 ZEISS」影像系統加持，提供「5000 萬畫素超感光 VCS 仿生主鏡頭」(1/1.56 吋 SONY IMX921 感光元件、f/1.88 大光圈、OIS 光學防手震)、「5,000 萬畫素 3 倍光學蔡司超級長焦鏡頭」(1/2 吋 SONY IMX882 感光元件、f/2.65 光圈、最高 100 倍數位變焦)以及「800 萬畫素超廣角鏡頭」(120゜拍攝視野、f/2.2 光圈) 。

廣告 廣告

其中，「5,000 萬畫素 3 倍光學蔡司超級長焦鏡頭」採用創新 M 型光路設計，與傳統潛望式的 L 型光路相比能大幅縮小鏡組體積，因此也讓 X200 FE 的鏡頭模組厚度能更纖薄！在之前分享開箱與人像拍攝之後，本篇就來看看其他不同場景的拍攝成果。

首先來看看使用 1X 模式的「白天戶外」實拍照片：

日拍，對目前的智慧型手機來說已經不是太大問題，只要光線充足情況下幾乎都可以拍得很好看，而 vivo X200 FE 不僅在日拍能輕鬆駕馭 (而且拍攝成功率很高)，平常拍照分享與生活紀錄來說絕對不是問題，搭配不同色彩更能輕鬆拍攝討好眼球的成像！

那麼，如果是室內環境呢？面對室內光線較為昏暗以及多重光源造成的不均勻受光，這就考驗手機拍照對環境感光、色偏、色溫的處理能力，同時也考驗在光線不足環境下是否容易產生晃動、殘影！以下就來看看一些室內使用【鮮明】色彩的拍攝結果：

再來看看超廣角鏡頭以及夜拍效果！以下都是使用 vivo X200 FE 的【夜景】模式，同時小旭也搭配「超廣角」進行相互比對，在手持狀態下直接按下快門的拍攝成果！提供參考：

上面這張是小旭使用 vivo X200 FE 的 5,000 萬畫素主鏡頭所拍攝，看來很正常也沒啥問題，因為一般智慧型手機拍照也大概是這樣！那....如果使用超廣角鏡頭呢？

同一個位置沒有移動，切換到廣角鏡頭之後，背景更廣更大器、場景更全面，氣勢也完全不同，整個空間環境都可以一起帶入畫面之中，但......拍攝位置卻完全不需改變！

這狀況尤其在拍攝建築物時特別明顯，畢竟高聳的建築物會因為拍攝空間與距離或擁擠度而導致不容易全面拍攝，直接拿起手機使用標準鏡頭的拍攝畫面廣度會因此有限，但如果有廣角呢？

不需移動位置，只要切換為廣角鏡頭就能將整個空間完成捕捉，構圖上也能因此變得更多元，這就是超廣角鏡頭的便利！看到這裡，也可以發現 vivo X200 FE 在夜拍表現上，不管主鏡頭還是超廣角鏡頭也都有不錯的表現！^^

最後，來看看「5000 萬畫素蔡司超級長焦鏡頭」3X 光學長焦的表現如何？最大到 100X 數位變焦的表現又怎麼樣呢？

首先，上面這張是 1X 模式的拍攝！畫面中的鴨鴨與我有一段距離，如果想靠近拍攝，牠一定會趕快跑走，這時候就可以拿出長焦鏡頭啦 ^^

2X 模式，拉近！

3X 光學模式，繼續靠近！

你可以再近一點！來到 10X 模式，鴨鴨已經在瞪我了 XD

那，再來拍另外一隻鴨鴨！上面這張是 1X 模式....

10X 模式拍遠處的紅面薑母鴨 (咦?) ^^

快看，天空有飛機！

我拍！10X 模式就可以拍到這是哪一家航空公司的飛機了 ^^

拍月亮！70X 數位變焦~~~

100X 數位變焦

整體來說，vivo X200 FE 真的是一台相當強悍的「精巧手機」，尤其是把 6,500mAh 超大容量藍海大電池放在這麼小的機身內，還有功能像大的「蔡司光學 ZEISS」影像系統以及「攝影棚級冷暖色溫柔光環」，各種拍照功能更是對齊 X200 系列旗艦，vivo 把效能、電池容量、充電效率以及相機系統、螢幕規格、IP68&IP69 防塵防水等規格全部補滿，對於喜愛小手機且喜愛拍照的使用者來說，是一款好拍又輕巧的絕佳新選擇唷！

更多人點閱以下內容：

口袋裡的蔡司精巧旗艦 vivo X200 FE 拍照成果分享

用手機就能唱卡啦 OK？Fiesta 雲端 K 歌機搭配 Apple TV 讓你盡情「開唱」