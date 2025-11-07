好旺！十月台灣出口618億美元創歷史新高、年增49.7%

財政部今（7）日公布最新進出口統計。10 月出口額度 618億美元、創歷年單月新高，月增 13.9%、年增近五成（49.7%），為連續 24個月正成長。累計今年前 10 個月出口 5,144.5億美元，較上年同期增 31.8%。 圖 : 高雄港務分公司粉專（出口示意圖）

[Newtalk新聞] 財政部今（7）日公布最新進出口統計。10 月出口額度 618億美元、創歷年單月新高，月增 13.9%、年增近五成（49.7%），為連續 24個月正成長。累計今年前 10 個月出口 5,144.5億美元，較上年同期增 31.8%。

財政部指出，由於人工智慧（AI）商機維持活絡，帶動相關科技產品出貨強勁，消費性電子新品拉貨效應發酵，10 月出口較上年同月增 205.2 億美元，增幅 49.7%，今年前十個月累計增加 1,241.4億美元，增幅 31.8%。

在主要出口貨品中，資通與視聽產品金值改寫新高，大增 1.4倍，電子零組件亦增 27.7%，兩者併計增 73.1%，其餘貨類平均減少 0.3%，以基本金屬及其製品受全球鋼市需求疲軟拖累，年減 11.6%降幅較大，電機產品則因電源及電控裝置等出貨攀升，年增 17.2%。累計 1 至 10 月出口，電子零組件、資通與視聽產品合占總出口比重達 73.2%，併計年增 48.4%，其餘貨類僅增 1%。

進口額 392.2億美元，受惠於 AI 產業鏈之國際分工運作與出口衍生需求擴張，年增 14.6%；出、進口互抵後，出超 225.8 億美元創下單月最高。累計前 10 個月出口年增 31.8%、進口增 21.3%。

10 月對主要市場出口齊揚，以對美國年增 1.4 倍、貢獻總出口增幅逾 6 成最多，對東協年增 40%、貢獻 15%，對歐洲、日本、中國與香港各增 26.2%、19.8%、3.2%；另對墨西哥出口受資通產品挹注成長 1.6倍，亦貢獻 1 成；累計前 10 月對歐洲以外之四大市場出口均雙位數擴增，其中對美國、東協各增 63.3%、38%，占總出口比重上升至 29.5%、19.1%，分別為近 35 年、歷年同期高點。

展望未來，財政部指出，AI、高效能運算等新興科技應用加速推展，資料中心等基礎建設需求提升，加上科技新品相繼推出，以及進入歐美年終銷售旺季，皆可望支撐我國出口動能，惟主要經濟體貿易政策變化、地緣政治風險等不確定性，持續干擾全球經貿活動，仍須密切關注後續發展。

