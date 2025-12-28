好晃！ 吃鍋遇地震顧客急逃 還有人困47樓餐廳

地震發生當下，顧客先是感到疑惑，隨後手機警報聲大作，店內瞬間陷入混亂。（圖／東森新聞）





宜蘭外海27日深夜發生芮氏規模7強震，台北市最大震度達4級，劇烈搖晃讓許多尚未入睡的民眾飽受驚嚇。



位於台北市中山區的一間火鍋店，接近凌晨12時仍座無虛席。地震發生當下，顧客先是感到疑惑，隨後手機警報聲大作，店內瞬間陷入混亂。不少人顧不得桌上滾燙的火鍋，立刻起身衝往店外避難。火鍋店林姓店長回憶：「起初以為是重型卡車經過，沒想到越晃越大力，警報一響，我嚇得拉著同事拚命往外跑。」

大安區一間羊肉爐店內也是險象環生，顧客吃到一半遭遇強震，忍不住驚恐爆粗口：「這超大的耶！」隨即全員逃離建築物。



除了餐飲場所，居家民眾同樣「非常有感」。新北汐止有住戶拍下家中畫面，只見房內吊飾、公仔瘋狂擺盪，連電視機都差點震落地面，場面駭人。更驚險的是，有民眾當時正在信義區47樓的高空餐廳用餐，地震觸發大樓安全機制，導致電梯鎖死，伴隨著防災中心的廣播聲，所有人一度受困高樓無法離開。



短短一週內發生兩次強烈地震，突如其來的天搖地動，再次喚起民眾的防災意識與恐懼。

