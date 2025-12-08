好晃！赴青森旅遊遇7.6地震 台人衝飯店大廳避難

8日晚間11點多，日本青森外海發生地震，不少在日本的台灣人趕緊衝到飯店大廳避難。（圖／翻攝自THREADS）





8日晚間11點多，日本青森外海發生地震，不少在日本的台灣人有明顯感受，當時他們就待在飯店內，趕緊衝到大廳避難。還有人到岩手出差，遇上海嘯警報，嚇得馬上往高台避難。

大批民眾，待在日本飯店大廳，因為他們碰上地震，趕緊到空曠地點避難，這裡是日本青森，8日晚間11點多，發生規模7.6強震，不少在日本的台灣人有明顯感受。

位在北海道的民眾，也能感受劇烈晃動，只見家中聖誕樹不停搖擺，民眾簡直快要嚇壞。

飯店房間內，所有物品擺設都在搖晃，甚至發出劇烈碰撞聲，民眾待在日本札幌的飯店，碰上地震甚至越搖越大，趕緊衝下樓避難。

另外也有民眾，第一次到岩手出差，就遇到海嘯警報，甚至他人在大船渡海邊🫣，就怕海嘯襲來，趕緊逃去高台避難。即便在台灣，經常碰上地震，但不少在日本的台灣人們，認為這次地震是真的非常有感。

