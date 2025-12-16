好暖！亮哲仍心繫花蓮災民 送保暖衣物：想做的事情很多

八點檔男星亮哲仍心繫光復災民。（圖／翻攝自亮哲IG）





花蓮縣今年9月受到颱風重創，造成馬太鞍溪堰塞湖溢流，為光復鄉帶來嚴重傷亡，台灣民眾有錢出錢、有力出力協助賑災。事隔3個月，八點檔男星亮哲仍心繫災區，送出一批保暖衣物，「光復救災計劃最後一波，達成」。

亮哲昨（15）日在社群平台分享，趕在下一波寒流來之前，將保暖衣物送到光復鄉弱勢災民手裡，他坦言想做的事情很多，但能力有限沒辦法幫到所有人，「於是將大家的善心化成『溫暖』的方式送去。」

這次送出的物資，亮哲也特地買了不同品牌的衣服來比對，最後選擇最實用的機能型外套，並主動與廠商聯絡，「基金會的人說，老人家們收到之後都很喜歡，甚至為了比愛心練了好久，聽起來很可愛、很感動。」

亮哲也感謝一直默默付出及努力的基金會人員，「你們是最偉大的，是大家背後最正面的能量。穿著跟他們一樣的外套，似乎就可以感受到跟他們一樣的溫暖，這是我身邊一群善良的人一起成就的冬日暖陽。」



