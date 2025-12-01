好暖！日本遊客機場「留大筆現鈔」原因曝光網淚讚

國際中心／游舒婷報導

位於韓國釜山的金海國際機場日前發生一起暖心事件，有慈善團體在回收設置在機場的愛心捐款箱時，竟然發現有一名日本遊客留下的大筆現鈔和一張小紙條，內容曝光後也感動許多人。

有日本遊客在韓國機場的募款箱放入大筆現鈔。（示意圖／Pixabay）

根據《韓聯社》報導，這起事件發生在11月26日，大韓紅十字釜山分會在回收捐款箱內的善款時，突然發現其中一個箱子內有多達110萬韓元（約新台幣2萬3500元）的現鈔，還有一張小紙條，上面寫著：「在韓國的旅行非常愉快，還剩下一些錢，請用在有需要的孩子身上。」

這起事件透過報導曝光後，也在網路上掀起韓網們的討論，大家紛紛表示「真是帥氣的日本人」、「真是溫暖的故事」、「謝謝好人的善行」、「謝謝日本！」

報導補充說明，韓國的紅十字在金海機場國際線出境區等7個地點設置了募款箱，每年會在上半年與下半年各開箱一次。機場中的募款箱所募得的款項將用於國內外緊急救援活動及弱勢族群支援事業。

