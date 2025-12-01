好暗! 松機無預警停電 旅客"摸黑購物.扛行李走樓梯"

生活中心／綜合報導

台北松山機場今天（1日）下午1點多，突然大停電，上百名旅客受影響，機場說，停電原因疑似是台電的連結饋線跳脫，但報到與登機作業，還是正常進行，但像是手扶梯、電梯、以及商店都停擺。

走進松山機場，大廳悶悶的，燈光也明顯暗了許多，週一下午1點半左右，突然大跳電，不少旅客要出國，多少都受影響，還有爺爺要來送機，得慢慢爬上二樓。松山機場送機民眾：「我們來送飛機送機，外孫女要坐飛機，（只能走樓梯）要不然我上不來啊，我用爬的喔，我也不知道要等多久啊，就上不來啊。」松山機場旅客：「怎麼機場會停電，而且手扶梯跟電梯，兩個同時停，那有一些旅客怎麼辦，那商家都不用做生意，哇機場也會停電。」

好暗！松山機場無預警停電 旅客「摸黑購物、扛行李走樓梯」

松山機場週一下午突然大停電（圖／民視新聞）





松機說因為連結饋線跳脫，才導致大跳電，當下立即啟動備用發電機，讓旅客報到、通關不受影響，但電扶梯、跟電梯還是無法運作，甚至過海關後的部分區域，包括貴賓室、免稅店等照明都受影響，ATM也停擺，甚至一度觸發火災警鈴大作，有旅客說還好行李已經拖運，但停電直到下午2點48分才恢復供電。記者林莉：「下午1點半松機大停電之後，其實過了一個小時，電力都還是沒有恢復，可以看到手扶梯都還是暫停運作，旅客要上樓都得走樓梯上來。」儘管沒有航班受到影響，但頓時間讓松山機場整個鬧哄哄，報到櫃台，一開始黑一片，停機大約一分鐘左右，就又能繼續checkin。





松山機場大停電，旅客摸黑購物（圖／民視新聞）





只是說機場內不少餐飲業者，廚房都是吃電，生意大受影響。松山機場店家：「客人上門也做不了生意，裡面廚房烏漆麻黑的，真的是都停擺了，現在是用餐的高峰期啊，吃飯時間，高峰期剛來一堆日本客人進來，我們也接不了啊。」松山機場旅客：「來得時候，就是沒有那麼亮暗暗的，聽廣播才知道剛才有停電，（電來了）亮起來的時候有嚇到，我還跟太太說，怎麼台灣的機場，怎麼會這麼暗，是在節約能源嗎，如果有手提行李，一定是不方便的，（帶孩子+行李）可能要（有人）上面等，就是要爸爸顧她，我們再拉行李分著拉。」機場內還有很多親子出遊，還有旅客抱怨，停電超過一小時，現場也沒引導，上個廁所還差點跌倒，甚至有不少外國旅客，摸黑購物，國家門面實在落漆。





