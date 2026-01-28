好會賺！草屯公所賣靈骨塔月賺破億 霸氣發1~5歲幼童爽領2萬

生活中心／陳佳鈴報導

嘉老山慈恩堂去年11月27日開放二樓新櫃位申購，包含骨灰櫃、納骨櫃及神主牌位等。沒想到買氣爆棚，截至去年底，短短一個月左右的時間，就賣出近千個個人骨灰櫃、上百組雙人與家族櫃位。(圖/翻攝粉專)

南投縣草屯鎮公所展現驚人的「印鈔能力」！草屯鎮長簡賜勝就職滿週年，昨（27日）繳出一張漂亮的成績單。最受矚目的是，公所活化公共造產，嘉老山公墓納骨塔「慈恩堂」二樓新櫃位開放僅短短一個月，銷售額竟突破新台幣1億元。鎮庫瞬間充盈，鎮長也霸氣宣布「還富於民」，今年起全鎮1至5歲幼童，每人將可領到2萬元的生日禮金，羨煞其他鄉鎮家長。

這筆龐大的財源來自於「身後事」商機！草屯鎮公所統計，嘉老山慈恩堂去年11月27日開放二樓新櫃位申購，包含骨灰櫃、納骨櫃及神主牌位等。沒想到買氣爆棚，截至去年底，短短一個月左右的時間，就賣出近千個個人骨灰櫃、上百組雙人與家族櫃位。

廣告 廣告

公所盤點，光是這波銷售熱潮，就為鎮庫帶進了高達1.08億元的收入，顯示民眾對於優質殯葬設施的需求極高，也讓公所瞬間擁有強大的財政底氣。

「有錢就好辦事！」簡賜勝表示，在公共造產收益豐碩與開源節流的基礎下，公所決定推動超狂社福政策。自2026年起，凡是設籍草屯鎮的1至5歲幼童，每人每年都可領取2萬元的生日禮金，預計將有超過3000名幼童受惠。

此外，這筆資金也將用於為弱勢家庭投保意外險、補助社區課後安親服務，並持續活化閒置的演藝中心與優化公有市場。簡賜勝強調，要將公共財源轉化為實質福利，讓鎮民看得到也吃得到。

更多三立新聞網報導

台中豐原驚爆「雞隻集體暴斃」上千隻！農業局勒令封鎖 業者：全面退費

「茶葉蛋+1神物」醫瘦20公斤！這樣吃早餐90➞68KG只花8個月

悚！4月女嬰泡藥浴50分鐘暴斃 店員竟稱「舒服睡著」釀延誤送醫害命

佛堂變後宮！誘騙3女雙修數百次 完事酸：太無聊 難怪妳老公找小三

