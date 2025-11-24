好樂團十週年！迎來老王樂隊主唱合作 直呼30歲後唱歌會喘要多運動

好樂團在Zepp New Taipei 舉行新專輯《懂 Epiphany》10週年發片專場。（好樂團提供）

好樂團昨（23）日在Zepp New Taipei 舉行新專輯《懂 Epiphany》十週年發片專場，更邀來老王樂隊主唱立長助陣，兩團首次合作改編各自的經典厭世神曲〈他們說我是沒有用的年輕人〉、〈我還年輕 我還年輕〉，令現場尖叫聲與歡呼聲不斷。

主唱瓊文與吉他手子慶身著黑色系套裝並站在舞台制高點，演唱主打歌〈攀〉揭開序幕，搖滾能量搭上瓊文首次挑戰的饒唱段落，瞬間點燃全場情緒，新專輯描繪兩人邁入30世代後，對生活、職場與人際關係的矛盾與感慨，一連演唱了〈埋〉、〈最後一根稻草〉及〈唱〉，兩人以輕柔聲線引導觀眾一起唱出塵封在內心的金黃色回憶，瓊文說：「很開心能跟大家一起合唱，剛一瞬間就有想哭的感覺，但才第四首實在太早了，我要忍住不能哭，要不然很對不起妝髮老師。」

主唱瓊文與吉他手子慶身著黑色系套裝並站在舞台制高點，演唱主打歌〈攀〉揭開序幕。（好樂團提供）

台北場邀來剛發行新專輯《暮夜徐行》的老王樂隊主唱立長擔任嘉賓，兩團彼此見證從獨立新團逐步走到今日的歷程，這次迎來首次合作，瓊文問立長：「經營一個走了10年的團有什麼心得？」立長開玩笑：「可能要先喘一下，要多運動。」瓊文接著問：「有運動後比較唱得上去嗎？」立長笑說：「現在有運動後比較唱得上去，但唱高音還是要出力『夾』一下。」也自曝其實老王樂隊新專輯的〈我的靈魂已經逐漸喜歡上了這裡〉其實是一首寫「拔罐」的歌，分享定期「拔罐」是維持唱高音的技巧，瓊文笑著對全場說：「知道了嗎？到了30歲後你們的對話就會變這樣，但還好我們有運動、有保養，可以跟自己說『我還年輕』。」

好樂團邀來剛發行新專輯《暮夜徐行》的老王樂隊主唱立長擔任嘉賓。（好樂團提供）

