好樂團成軍十周年開唱！合體老王樂隊主唱曝「飆高音秘訣」

好樂團開唱。（圖／好樂團提供）

好樂團迎來成軍十周年，推出第二張專輯《懂 Epiphany》，23日在Zepp New Taipei開唱，演唱新歌〈唱〉時，主唱瓊文表示：「很開心能跟大家一起合唱，剛一瞬間就有想哭的感覺，但才第四首實在太早了，我要忍住不能哭，要不然很對不起妝髮老師。」

主唱瓊文與吉他手子慶身著黑色套裝登場，先以〈攀〉揭開序幕，經典歌曲與新作穿插呈現，包括〈The Very Last Time〉、〈能不能別把我丟下〉、〈我把我的青春給你〉；專場中段，他們換上白色系造型，以明亮活潑的動感編曲，一次呈現多首新專輯曲目，如〈鼻子〉、〈洄游〉、〈遊子的懺悔〉、〈狂妄〉。

好樂團吉他手子慶。（圖／好樂團提供）

好樂團主唱瓊文。（圖／好樂團提供）

此外，好樂團邀來老王樂隊主唱立長擔任嘉賓，合唱〈他們說我是沒有用的年輕人〉，雙方同期相識多年，終於首度合作，瓊文詢問立長：「經營一個走了十年的團有什麼心得？」立長開玩笑：「可能要先喘一下，要多運動。現在有運動後比較唱得上去，但唱高音還是要出力『夾』一下。」

立長也自曝其實老王樂隊的新歌〈我的靈魂已經逐漸喜歡上了這裡〉其實是首在寫「拔罐」的歌，分享定期「拔罐」是維持唱高音的技巧，讓瓊文笑說：「知道了嗎？到了30歲後你們的對話就會變這樣，但還好我們有運動、有保養，可以跟自己說『我還年輕』。」語畢帶來〈我還年輕 我還年輕〉改編版本。

好樂團「懂 Epiphany」十周年發片專場高雄場將於12月6日於後台 Backstage登場。

好樂團邀來老王樂隊主唱立長（中）擔任嘉賓。（圖／好樂團提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導