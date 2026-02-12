「好樂貸平台」違法吸金14.5億 新北檢起訴5嫌求重刑

新北地檢署。呂志明攝



P2P網路借貸平台「好樂貸平台」，推出多項去識別化債權投資方案，保證還本且宣稱年投資報酬率高達14％至16％，以此招攬投資者。當im.B事件爆發後，平台開始上架假債權，並發布不實的風險準備金，以此取信投資者，6年內違法吸金14.5億，新北地署調查後認為主嫌楊智淵等5人涉犯《銀行法》及《刑法》加重詐欺等罪，依法起訴並請求法院從重量刑，追繳犯罪所得。

起訴書指出，楊智淵等人自2019年至2024年間，以公信公司名義架設「好樂貸平台」，對外宣稱為P2P網路借貸平台（peer-to-peer lending），並推出多項去識別化債權投資方案，保證還本且宣稱年投資報酬率高達14％至16％。平台吸引大量投資者，共吸金高達14.5億元。

楊智淵等人聲稱，借款人提供足額擔保，平台會提撥投資金額的一部分作為風險準備金，並保證在借款人違約時啟動該準備金進行賠付。然而，檢方調查發現，楊智淵等人實際上利用虛假的債權方案和不實的風險準備金數據，誘使投資人投入資金。同時，部分真實債權則僅用於提供律師查核，進一步增加投資人對平台的信任。

2023年5月間，隨著im.B事件爆發，引發市場恐慌。為持續吸收資金，楊智淵等人開始上架假債權，並發布不實的風險準備金金額。此外，他們聲稱好樂貸平台將與鼎佑暘公司合作，由後者轉讓借款人債權給投資人，平台不再經手資金流動，試圖規避金融監管。檢方調查發現，鼎佑暘公司實際上與公信公司存在密切關聯，並非獨立的第三方機構。

新北地檢署檢肅黑金專組檢察官林佳慧於2022年11月指揮調查局北機站展開調查，成功破獲此案。隨後，檢方將楊智淵、股東林郁全及業務主管林冠緯聲押禁見獲准，並扣押相關被告名下帳戶款項755萬餘元、不動產14處（市值約9548萬餘元）等。

檢察官調查後認為，楊智淵、林郁全、股東吳慶隆、林冠緯及業務姚智叡等5人違反《銀行法》「非銀行不得經營收受存款罪」達1億元以上罪嫌，同時涉及《刑法》加重詐欺罪，依法起訴。

檢方考量本案涉及龐大金額且受害者眾多，楊智淵等人的行為已嚴重侵害金融秩序及投資人權益，因此請求法院對主嫌楊智淵從重量刑，同時聲請沒收其犯罪所得，以期挽回被害人的損失。

