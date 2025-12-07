好樣！發揮專業臨危不亂 休假消防員聯手護理師鬼門關搶人

（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】宜蘭縣消防局羅東消防分隊隊員林君軒休假期間前往羅東鎮體育路羽球館運動，發現有民眾發生倒地無脈搏情形，林君軒展現專業直覺與迅速應變能力與現場護理師合作，實施心肺復甦術（CPR）與自動體外心臟電擊去顫器（AED）操作，搶回患者寶貴生命。

林員昨（6）日晚間21時許在羽球館運動時，忽然聽見館內傳出有人倒地的聲音，察覺情況有異並立即上前查看，發現患者臉色發紺、呼吸急促，現場另一名球友表明自己是護理師可予以協助，在共同評估後，確認患者已無頸動脈搏動，兩人立即展開急救處置。林員先請護理師實施CPR，並指揮現場球友取用AED及撥打119報案，報案期間請球友開啟擴音，更主動向勤務中心表明身分、同步通報患者為到院前心跳停止（OHCA）狀態，消防局119救災救護指揮中心緊急派遣羅東91救護車前往。

在急救過程中，護理師完成約一個按壓循環後，林員將AED貼附完成，經AED分析顯示需進行電擊，隨即請周遭人員遠離患者並實施電擊。隨後持續進行按壓約1至2個循環後，患者逐漸恢復意識，對疼痛刺激有反應，經確認患者已恢復頸動脈搏動，協助患者採復甦姿勢等待救護人員到達。21時19分救護人員抵達接手，將已恢復意識可正常對話的患者送往博愛醫院治療，現場急救行動圓滿成功。

對於這次救人行動，林君軒表示，當下其實沒有想太多，就是發現不對勁就先去看看，之後的動作也都是平常在隊上訓練的反射。所以能在第一時間跟現場的護理師、球友一起分工合作，順利完成生命之鏈。他強調，整起事件的成功不是他一個人的功勞，若沒有現場球友配合報案、取用AED，以及護理師學姊的協助壓胸，整個流程無法這麼順利完成，我只是剛好在對的時間、對的位置，做了應該做的事而已。 宜蘭縣消防局表示，林君軒同仁於休假期間仍秉持消防人員使命感，在關鍵時刻展現高度專業與冷靜判斷，不僅即時介入施救，更與現場民眾通力合作，成功搶救一條寶貴生命，展現了消防人員臨危不亂、守護民眾的精神典範。