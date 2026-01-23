好氣色該怎麼保養！漢方專家：掌握「正確營養+3招生活法」，由內到外打造好狀態

許多女性常為了氣色暗沉、顯得憔悴而苦惱。茗京萃「漢方調理專家 陳慧娟」陳姐建議分享，氣色是身體狀態的綜合呈現。現代人生活壓力大、作息不規律，加上飲食精緻化，容易造成營養攝取不足與代謝負擔，這些都會反映在我們的外在狀態上。

不僅如此，保養應秉持「七分養、三分治」的觀念。與其只靠外在塗抹，不如透過日常的漢方調理轉化為一種優雅的生活享受，從根本維持青春美麗。

生活該怎麼做？補充正確營養是關鍵

想要找回自然光采，第一步是減少高糖、高鹽與油炸物的攝取，避免造成身體額外負擔。陳姐建議平時應均衡飲食，並可適度挑選富含鐵質與營養的食材，如紅肉、紅莧菜與黑糖，幫助維持紅潤好氣色。

「養氣枸杞飲」取代手搖，喝出溫潤質感

在日常飲品的選擇上，陳姐推薦將茗京萃「養氣枸杞飲」作為取代含糖飲料的首選。

五行理論的完整守護： 此飲品依循五行調理，以黃耆為基底，融合枸杞的天然甜潤與紅棗的柔和果香，是忙碌現代人補充體力、養出好氣色的理想選擇。

純粹無添加的承諾： 堅持「10個零添加」（如0色素、0防腐劑、0熱量、0咖啡因），入口清香回甘，讓身體享受草本最初的純粹，不造成多餘負擔。

隨時隨地的美顏儀式： 針對 30+女性與忙碌上班族設計，即撕即泡無需熬煮。建議與「紅棗脆片」搭配作為辦公室下午茶，在忙碌節奏中透過漢方養生茶調理，將保養成為一種日常享受。

三招調整日常生活，由內而外加乘好氣色

除了食補，良好的生活習慣更是氣色透亮的關鍵。陳姐分享三個簡單的日常生活改善方法：

規律作息： 建議盡量晚上11點前入睡，確保身體有足夠的休息時間，讓隔天醒來自然煥發神采。

溫敷與循環按摩： 早晚透過按摩提拉動作，或使用熱敷眼罩舒緩眼周壓力，帶動局部循環，整個人看起來會更有神采。

規律運動促進代謝： 每週 3～5 次快走或瑜伽，透過流汗帶動全身代謝，是維持長期好氣色的天然秘訣。

漢方養生不該是苦澀的負擔，而是一場由內而外的生活革命。透過茗京萃養氣枸杞飲，將溫潤的草本精華帶入日常，你會發現當身體基底打好了，素顏也能擁有自信美。

