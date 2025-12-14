好消息藏不住！汪小菲辣妻挺孕肚 遭祝「母子平安」寶寶性別全洩

記者林汝珊／台北報導

大S前夫汪小菲與妻子馬筱梅（Mandy）結婚至今已逾一年，頻頻傳出懷孕消息，不過夫妻倆始終未承認，就連Mandy日前被狗仔捕捉到小腹隆起的畫面，也未正面證實，不過消息似乎藏不住，Mandy出席酸辣粉品牌的週年活動，遭疑孩子性別曝光。

Mandy懷孕喜訊藏不住。(圖／翻攝自馬筱梅IG)

汪小菲旗下酸辣粉品牌日前迎來成立 5 週年，他親自帶領員工舉辦慶祝活動。身為老闆娘的馬筱梅也全程陪伴左右，被網友捕捉到腹部隆起的畫面，汪小菲還不時伸手輕撫她的肚子，互動相當溫馨。

廣告 廣告

馬筱梅側身角度更凸顯腹部曲線，目測已有相當月份，還被一個店長祝賀「汪太太，母子平安」、「祝妳平安順遂」，疑似意外透露胎兒性別，引發外界關注。

更多三立新聞網報導

「籃球女神」泰國脫了！網狀比基尼透膚 轉身「水蜜桃辣臀」全外洩

朱孝天為何被F4繞過？網紅不忍「揭商業真相」：少了你專案照樣跑

Tiffany認愛卞耀漢「以結婚為前提交往」零負評背景被挖 網：放心了

GD唱腔挨轟不忍了！演唱會回擊「唱19年才被罵」：不喜歡就算了

