好消息連發！壞特宣布舉辦全新專場 下月再推全新專輯

【緯來新聞網】歌手壞特Whyte正式宣布將於12月28日在Zepp New Taipei舉辦全新專場「Whyte 2025 Live Concert Boundary」，這將是她睽違近兩年再度登上Zepp New Taipe舞台。而全新專輯《Boundary》預計於下個月正式發行，與同名演唱會相呼應。壞特Whyte也分享心情：「新專輯下個月要發行了，這張作品叫做『界線』。這幾年，我一直在學著設下自己的界線，學著拒絕，學著表達不舒服，我慢慢不再逃避和累積那些小小的情緒。新專輯的專場也要來了，期待年底見！」

壞特宣布舉辦全新專場，並將於下月再推全新專輯。（圖／遠雄創藝提供）

2025年對壞特Whyte而言，是創作能量爆發的一年。她陸續發行多首新單曲，包括2月推出的〈Dating Me Ain’t Hard〉以及3月的〈Let Me Be Me〉等，以自由灑脫的風格與成熟的情感層次，展現她持續進化的音樂樣貌。不同於以往細膩柔軟的旋律線，今年的作品更強調與真實情緒的碰撞，讓聽眾感受到她在創作上的變化。



除了推出新作，壞特Whyte今年更拓展至海外。她相繼於泰國、美國、日本等地演出，將音樂帶往不同文化的現場，也讓她在實際交流中重新審視自己的創作方向。她分享在旅途中與各海外音樂人的合作、對談及創作，都讓她吸取不少寶貴經驗，提及印象最深刻的是在日本的巡演時，遇見了一位曾與NewJeans及多位知名歌手合作的吉他手，讓整趟旅程充滿靈感及火花。



近年來，壞特Whyte也持續在創作中探索女性議題與自我意識的連結。她透過音樂描寫情感與成長的掙扎，展現出溫柔卻堅定的觀點。隨著對音樂的投入愈深，她開始親力親為地參與每個環節，從企劃作品方向、尋找合作對象到兼顧詞曲創作，這些過程讓她更掌握創作核心，也使她的音樂更具層次與真實感。



專場「Whyte 2025 Live Concert Boundary」門票將於11月16日中午12點在拓元售票系統正式開賣。

