好消息！中華郵政「1服務」暫停近2個月 宣布12月恢復寄送

受美國政府關稅政策影響，美國海關對於進口郵件審查日趨嚴格，近期國人寄往美國及夏威夷國際航空函件因不明原因被退件情形，為保障顧客權益，中華郵政10月宣布暫停提供美國掛號寄送服務，不過近日公告，從12月1日起，將恢復收寄發往美國之掛號信函。

過往寄往美國信件、文件和印刷品等不需要通關，但受美國政府關稅政策影響，美國海關對於進口郵件審查日趨嚴格，日前頻繁發生寄往美國及夏威夷國際航空函件因不明原因被退件情形，為保障顧客權益，確保郵件能順利寄達，中華郵政於10月中暫停寄往美國國際航空信函、明信片、印刷物、新聞紙、郵簡掛號服務，另暫停收寄發往夏威夷的國際航空函件。

經中華郵政與美國郵政溝通後，中華郵政27日公告，自114年12月1日起，恢復收寄發往美國之掛號信函、掛號明信片、掛號印刷物、掛號新聞紙、掛號郵簡、掛號盲人文件服務。

中華郵政指出，寄往美國之各類國際郵件，包含平常小包、掛號小包、掛號信函、掛號明信片、掛號印刷物、掛號新聞紙、掛號郵簡、掛號盲人文件、國際包裹及國際快捷郵件等，不論內裝物為商品或文件，請先至中華郵政全球資訊網之「EZPost線上交寄」網頁（下稱EZPost），製作國際郵件發遞單，不接受紙本發遞單。

中華郵政提醒，若寄往美國郵件，內裝物品為商品時，目前僅限物品種類勾選「禮品」，且內容物價值不逾美金100元，以及內容物為「書籍」。

