好消息！北捷案最後一名重傷患者「傷勢明顯好轉」 從ICU轉一般病房治療

19日晚間發生的北捷連續攻擊造成4死11傷，衛福部今（23）下午公布最新傷者治療情形，目前仍有5人留院觀察，好消息傳來，原在加護病房的1名患者，病情明顯好轉，已轉入一般病房，所有住院傷者均已脫離生命危險。





根據《自由時報》報導，該患者因刀傷造成的撕裂傷勢較重，收治加護病房，經治療後傷口癒合狀況穩定良好，從今天起正式轉往一般病房持續治療。



根據衛福部統計，截至今日上午10時50分，北捷隨機傷人事件共計15名傷病患送醫，其中4人死亡（含兇手張文），其餘11人為傷病患，分別收治於台北市與新北市共10家醫院，包括台大醫院、台北馬偕醫院、台北國泰醫院、新光醫院各收治2人；另由三軍總醫院、三總松山分院、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各收治1人。



目前仍有5人住院，分別收治於台大醫院、北市聯醫中興院區與和平婦幼院區，以及三軍總醫院與三總松山分院。





