好消息！北捷案添1傷者出院 4人留一般病房治療中

北捷無差別攻擊事件發生至今仍讓人餘悸猶存。

北捷無差別攻擊事件發生至今仍讓人餘悸猶存，該起事件含凶手在內共4死11傷，原先傷者有5人留院，而衛福部今（26） 日表示，「目前有4人繼續留院，均在一般病房治療中」。

北捷近期發生了無差別攻擊事件，凶嫌先是多處縱火吸引警方注意，隨後變裝並且進捷運台北車站丟了17顆煙霧彈，並且丟3顆汽油彈，意圖造成混亂，至後再到誠品南西店前持刀攻擊騎士，之後進入店內，最終墜樓身亡。

該起事件共造成4死11傷，原先有5人留院，不過衛福部今天公布最新統計，截至12月26日上午6時50分，北捷隨機襲擊事件送醫傷病患共計15人，收治於新北市、台北市11間醫院。

廣告 廣告

衛福部表示，收治醫院包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名，其中4人死亡，其餘11人傷病，4人繼續留院，均在一般病房治療中。

更多鏡週刊報導

TF家族調解室用上了！中國演唱會真的開打「扯燈牌、打架樣樣來」 狂吼：朱志鑫粉絲打人

怒轟美對台軍售「違反一中原則」 中國宣布制裁20家美軍工企業、10名高管

雙城論壇將登場「中國軍機艦仍擾台」 梁文傑：若蔣萬安願意反映必受台灣人歡迎