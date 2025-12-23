好消息！北捷無差別攻擊釀4死11傷 最後1名加護病房患者「轉一般病房」

北捷無差別攻擊釀4死11傷。（警方提供）

北捷無差別攻擊事件發生至今已第5天，該起事件含凶手在內共4死11傷，衛福部今（23）日公布好消息，「有5人繼續留院，均在一般病房治療中」。

凶嫌張文19日先是在多處縱火吸引警方注意，隨後到捷運台北車站用4分鐘的時間丟了17顆煙霧彈，並且丟3顆汽油彈，意圖造成混亂，18時37分到誠品南西店前持刀攻擊騎士，之後進入店內，他在18時40分登上頂樓脫下戰術背心等裝備，最終於18時50分墜樓，19時42分死亡。

該起事件共造成4死11傷，根據衛福部統計截至12月23日上午10點50分，北捷隨機襲擊事件送醫傷病患共計15人，收治於新北市、台北市11間醫院。

衛福部說，收治醫院包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名，其中4人死亡，其餘11人傷病，有5人繼續留院，均在一般病房治療中。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980。

