好消息！北捷無差別殺人案「全轉一般病房」 11傷者皆脫離命危

張文丟擲煙霧彈、汽油彈引發恐慌。北市警提供



北捷無差別攻擊事件震驚全國，至今已進入第5天，這起恐怖攻擊事件中，一共造成含凶手張文在內4死11傷，衛福部今天（12／23）公布好消息，「傷者中有5人繼續留院，均在一般病房治療中」。原本仍在加護病房的1名患者，已經順利轉入一般病房，所有傷者都已脫離生命危險。

據了解，該名患者原因傷勢較重收治加護病房，經治療後恢復情況良好，主要為刀傷造成的撕裂傷，目前傷口癒合狀況穩定，今天正式轉往一般病房持續治療。

衛福部統計，截至12月23日上午10時50分，北捷隨機傷人事件共計15名傷病患送醫，其中4人死亡（含張文），其餘11人為傷病患，分別收治於台北市與新北市共10家醫院，包括台大醫院、台北馬偕醫院、台北國泰醫院、新光醫院各收治2人；另由三軍總醫院、三總松山分院、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各收治1人。

