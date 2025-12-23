好消息！北捷重傷患出加護病房了 衛福部：狀況穩定好轉中 9

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

好消息！台北捷運台北車站、中山站發生隨機襲擊事件，案發第五天，衛生福利部今（22）日傍晚公布傷患最新狀況，原本還有1名傷患在加護病房救治，今已順利轉出至一般病房，狀況穩定，好轉當中。

根據衛福部統計，截至12月23日上午10點50分，北捷隨機襲擊事件送醫傷病患共計15人，收治於新北市、台北市十間醫院，包括：台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名，其中4人死亡，其餘11人傷病。

廣告 廣告

醫事司副司長劉玉菁指出，目前仍有5名傷患繼續留院，均在一般病房治療中。最新進度是，原本昨還在加護病房的1名傷勢較重的傷患，現已轉出至一般病房，狀況穩定，好轉當中。

照片來源：CNEWS資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

280萬人賺到4500元！羅一鈞發「疫苗紅包」 三類人1/15起公費升級肺鏈疫苗

流感奪命！ 6旬婦發燒畏寒後「反覆心跳停止」搶救三周不治

【文章轉載請註明出處】