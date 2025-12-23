好消息！北捷重傷患者轉至一般病房 衛福部：5人仍住院中

嫌犯張文19日傍晚捷運台北車站、中山商圈發動煙霧彈攻擊且隨機砍人，最終墜樓身亡，事件造成4死11傷。根據衛生福利部今（23）日傍晚公布傷患最新狀況，其中1名重傷者原在加護病房搶救，今日已轉入一般病房。

根據衛福部統計截至12月23日上午10點50分，北捷隨機襲擊事件送醫傷病患共計15人，收治於新北市、台北市10間醫院，包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名。其中4人死亡，其餘11人傷病，有5人繼續留院，均在一般病房治療中。



衛福部昨日統計顯示原有1人在加護病房收治搶救，今日全數都在一般病房，顯示再有1名傷者經搶救情況改善，轉入一般病房。

